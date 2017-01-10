Сенаторы США готовят законопроект о всеобъемлющих санкциях против РФ 1 10.01.2017, 9:38

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В Палате представителей законопроект поддерживают более 180 политиков.

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн, а также сенаторы-демократы и Бен Кардин и Роберт Менендес объявили о готовности представить законопроект, который включает в себя «всеобъемлющий» пакет санкций против России за вмешательство в президентские выборы США, сообщает «Голос Америки».

Сенаторы Бен Кардин и Эми Клобушар и конгрессмены Эладжа Каммингс и Эрик Сволвелл заявили, что внесли законопроекты, предусматривающие создание независимой комиссии, целью которой будет расследование иностранного вмешательства в выборы США.

Под иностранным вмешательством подразумеваются атаки российских хакеров на объекты политической инфраструктуры Соединенных Штатов, а также вброс в информационное пространство США фальшивок с целью повлиять на настроения избирателей.

В Палате представителей законопроект поддерживают более чем 180 законодателей, в Сенате – около 10-ти. В числе инициаторов проекта нет ни одного республиканца, однако Эми Клобушар подчеркнула, что ряд республиканских законодателей выступает в поддержку этой инициативы.

Сенатор Бен Кардин подчеркнул, что США подверглись нападению, и «дела более невозможно вести, как обычно». В качестве примера верной реакции он привел независимую комиссию, созданную Конгрессом для анализа причин терактов 11 сентября 2001 года. Кардин отметил, что речь идет о том, чтобы проанализировать недостатки имеющейся системы, поскольку администрация нового президента Дональда Трампа может подвергнуться подобной атаке.

Сенатор Эми Клобушар вернулась из поездки по странам Балтии и Украине, где ей рассказали, что эти государства давно сталкиваются с подобными действиями России. «Речь идет не об одной – нашей –партии. И не об одних выборах. И не об одной стране», – подчеркнула она.

Конгрессмен Эрик Сволвелл предупредил: «Атака была проведена по приказу диктатора Путина. И Россия намерена сделать это снова».

В США независимые двухпартийные комиссии Конгресса обычно имеют значительные полномочия; они способны провести полноценное и серьезное расследование, и их рекомендации в большинстве случаев воплощаются в жизнь.

Ранее аппарат директора национальной разведки США опубликовал несекретную часть доклада о вмешательстве России в президентские выборы в США. Как отмечалось, данный доклад убедил Дональда Трампа в том, что российские хакеры действительно устраивали кибератаки.