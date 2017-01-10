Лукашенко не может поддерживать свою «модель» 8 10.01.2017, 10:11

У диктатора закончились деньги.

Государство в 2017 году резко сократит директивное кредитование. Экономические власти решили выдать лишь 1,9 млрд директивных кредитов -- нынешняя сумма господдержки меньше, чем была в прошлом году, сообщает ej.by.

В документе утверждены общие направления и лимиты директивного кредитования госпрограмм и мероприятий и их кредитования банками, а также план финансирования Банком развития на 2017 год.

В том случае, если кредитование будет превышать принятый на 2017 год лимит, оно будет осуществляться без господдержки. Иное может быть установлено законодательными актами.

Таким банкам, как "Беларусбанк", "Белагропромбанк", "БПС-Сбербанк", "Белвнешэкономбанк", "Приорбанк", "Паритетбанк" предложили в 2017 году выдавать директивные кредиты, в том числе кредиты на жилье и на строительство объектов в рамках госпрограмм. Правда, с оговоркой "при наличии ресурсов".

Напомним, что резкое сокращение господдержки началось еще в 2016 году.

По данным Министерства финансов, в январе—сентябре 2015 года объем господдержки, оказанной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составлял 1,07 млрд деноминированных рублей. Таким образом, по сравнению с январем—сентябрем прошлого года объем господдержки экономики сократился более чем в 3,5 раза.

Наибольшая сумма господдержки (243,9 млн рублей), оказанная предприятиям, была предоставлена в виде ссуд и займов, что в 3,13 раза меньше по сравнению с январем—сентябрем 2015 года. На возмещение части процентов за пользование кредитами бюджет потратил почти 47 млн рублей, что в 3,4 раза меньше по сравнению с 9 месяцами 2015 года.