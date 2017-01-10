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10 января 2017, вторник, 10:58
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В морозы в Молодечно и Слуцке люди оказались без тепла и воды

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  • 10.01.2017, 10:15

На Минщине за прошедшие сутки были зафиксированы несколько прорывов трубопроводов.

В результате тысячи человек в морозную погоду оставались без отопления и воды, сообщает пресс-служба Минского областного управления МЧС.

Утром 9 января, в 10.15, спасателям сообщили, что в Молодечно на улице Сухой прорвало трубопровод холодного водоснабжения. В результате без холодной и горячей воды остались 9 многоквартирных жилых домов (1693 жителя), а 36 частных домов (87 человек) остались без холодной воды. Восстановить подачу воды удалось в 14 часов. До того времени был организован подвоз воды.

Ночью, около 24 часов, молодечненских спасателей снова вызвали на прорыв трубопровода. На этот раз в поселке Березинское прорвало теплотрассу. Без тепла и горячей воды оказались 9 многоквартирных жилых домов (255 человек). Восстановить подачу тепла и горячей воды удалось в 3.30.

Также в ночь на 10 января авария произошла в Слуцке. В 4.43 утра спасателям сообщили, что на теплотрассе на улице 14 Партизан повреждена запорная арматура. Без горячей воды и тепла оставались детский сад, школа, 50 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 14 тысяч человек. Подачу тепла удалось возобновить в 6.20 утра.


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