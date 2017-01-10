Чиновники признали: в Беларуси высокий политический риск для иностранных инвесторов 10.01.2017, 10:51

Инвесторам достаточно почитать заголовки новостей из Беларуси, чтобы сделать свои выводы.

Для прихода прямых иностранных инвестиций на белорусские предприятия уровень их рентабельности должен покрывать политические риски инвестирования в экономику страны. Такое мнение высказала директор Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП) Наталья Никандрова 9 января в Минске на заседании круглого стола «Предприятия несут убытки: кризис или нежелание изменить ситуацию?», сообщают naviny.by.

«Если мы говорим о привлечении прямых инвестиций на предприятие, то, конечно, никто не пойдет на убыточное предприятие, если это не компания, которая занимается скупкой ненужных активов. Поэтому для того чтобы предложить что-то и заинтересовать какого-то инвестора, необходим определенный уровень рентабельности», — отметила глава НАИП.

При этом, по словам Никандровой, привлекательной для инвестора может стать рентабельность, которая покрывает не только действующие ставки по кредитам, но и так называемые страновые риски.

«Не торопятся инвесторы. У нас, почему-то, считается, высокий политический риск. Что такое политический риск? Это риск заголовков — когда за рубежом анализируют нашу прессу и видят громкие заголовки, где какого инвестора обидели. Соответственно, никто не разбирается, что происходит, кого там в самом деле обидели, и делают выводы», — сказала она

«Только когда предприятие будет достаточно прибыльным, достаточно рентабельным, только в таком случае можно договориться об использовании различных финансовых инструментов для привлечения инвесторов. Это может быть допэмиссия акций и так далее», — отметила Никандрова.