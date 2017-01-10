Алексей Арестович: Давайте поддержим тактическую группу «Беларусь»1
- 10.01.2017, 11:00
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Известный украинский аналитик, военный эксперт и блогер призвал поддержать белорусов, воюющих за Украину на Донбассе.
Об этом Алексей Арестович написал в Фейсбуке:
«Парни из тактической группы «Беларусь» бьются в АТО с лета 2014 года.
Эти люди, принявшие решение защищать нашу Родину, сожгли свои мосты, потому что теперь их возвращение домой означает для них тяжелые тюремные сроки.
Но они есть. Между пулями с российской стороны и невозможностью вернуться на свою Отчизну, наши белорусские братья стоят, закрывая собой Украину.
Гибнут, но стоят.
Сейчас они обращаются к нам за помощью.
Для них наше неравнодушие — вопрос в буквальном смысле выживания, потому что в их положении они фактически лишены возможности зарабатывать деньги, которые, в частности, требуются для помощи родным погибших и раненых бойцов.
- За вашу и нашу свободу, братья!..
Реквизиты:
1. ПриватБанк 4149 6258 0009 7980 Душаева
2. WebMoney U648186160980, Z199660004837, E228502410263
3. По другим вопросам писать на [email protected]
Жыве Беларусь!»
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