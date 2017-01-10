Кто попадет в «пенсионную ловушку»? 46 10.01.2017, 11:05

6,722

Изображение: Екатерина МАРТИНОВИЧ/kp.by

На что влияет страховой стаж, и кто может пострадать из-за его увеличения.

В Беларуси есть два вида стажа: трудовой и страховой. От трудового стажа зависит то, насколько большой будет ваша пенсия. В нем учитывается все время, когда вы не сидели без дела: работали, учились, служили в армии, были в декрете… В страховой стаж идут только те годы, когда за вас перечислялись взносы в Фонд соцзащиты населения, из которого белорусам платят пенсии, пособия и больничные, пишет kp.by.

И учеба в вузе, армия или декрет в счет этого стажа уже не идут. Еще несколько лет назад для получения полной пенсии достаточно было проработать 5 лет. Однако потом минимальный страховой стаж стал увеличиваться и сейчас равняется уже 16 годам. И это не предел: каждые полгода к нему будет прибавляться еще шесть месяцев, пока в конечном итоге он не достигнет 20 лет. Те, кто не наработает нужный стаж, будут платить социальную пенсию – сейчас 87 рублей.

Теперь всем белорусам нужно помнить: чтобы на старости лет не остаться без денег, нужно немало поработать. И поскольку минимальный страховой стаж увеличился так быстро, некоторые из тех, кому предстоит выходить на пенсию в ближайшее время, могут оказаться в так называемой пенсионной ловушке, оставшись без полной пенсии. Кто находится в группе риска?

Спасатели, сотрудники правоохранительных органов, военные-контрактники

За силовиков государство не платит взносы в фонд соцзащиты, а значит, годы службы в МЧС или милиции в страховой стаж не идут. Специальную пенсию силовики смогут получать в том случае, если выслужат положенное количество лет (как правило, 20). Но если сотрудник уволился со службы раньше, то эти годы окажутся для него потерянными.

Представим, что мужчина в 24 года (после учебы в вузе и службы в армии, которые не учитываются в страховом стаже) пошел служить в МЧС и по каким-либо причинам ушел оттуда спустя 18 лет. На тот момент ему было 42 года. То есть до наступления пенсионного возраста (сейчас – 60 лет и 6 месяцев) у него в принципе нет этих 20 лет, в течение которых можно наработать нужный стаж.

Мамы троих-четверых детей

Согласно Кодексу о браке и семье, многодетными считаются семьи минимум с тремя детьми. Однако в пенсионном законодательстве многодетная мать – та, которая воспитывает пять и более детей. Для таких женщин минимальный страховой стаж остался прежним – пять лет.

Но те, у кого трое или четверо детей, могут провести в декрете 9-12 лет и тоже оказаться в группе риска. Недавно свою историю рассказала читательница Ирина. После школы она отучилась шесть лет в медуниверситете и два года в ординатуре, а после этого стала мамой четверых детей. Итого – 20 лет, в течение которых страховой стаж не начислялся. Теперь Ирина не может позволить себе пропустить ни месяца работы, чтобы не остаться без пенсии.

Те, кто ухаживает за инвалидом I группы

Такие люди получают запись в трудовой и пособие, равное бюджету прожиточного минимума (сейчас – 174 руб. 52 коп.). Однако взносов в фонд соцзащиты за них никто не делает. Значит, эти годы в страховой стаж не идут. Получается, те, кому приходится долго ухаживать за тяжело больным родственником, тоже могут оказаться в пенсионной ловушке.

Те, за кого не платили взносы в фонд соцзащиты

Уплата этих взносов ложится на плечи работодателей. Из зарплаты каждого сотрудника в фонд уходит 1%, предприятие доплачивает еще 34%. Однако бывает и так, что работодатель этих взносов не делает. На сайте фонда соцзащиты (www.ssf.gov.by) в разделе «Сбор и уплата страховых взносов» есть список предприятий-должников. И самый крупный долг сейчас равен 430 тысячам долларов в пересчете. Представьте: вы честно работаете, однако предприятие не делает за вас взносов, и страхового стажа у вас нет!

Обратить внимание на взносы нужно также нужно предпринимателям. Во-первых, взносы в фонд стали обязательными для ипэшников только в 2002 году, до этого платить можно было по желанию (если не платишь, теряешь страховой стаж). А во-вторых, некоторые из тех, кто трудится на себя, имеют право не делать взносы в фонд и сейчас. Среди них – ремесленники и те, кто имеет право работать без регистрации ИП (например, репетиторы, фотографы, домработники).

Чтобы знать, сколько у вас накопилось страхового стажа, нужно обратиться с паспортом в районное отделение Фонда социальной защиты населения. Но как вести себя, если окажется, что работодатель не платил за вас взносы, узнать пока не удалось.

Официально

«Введение переходного периода для тех, кто оказался в пенсионной ловушке, на данный момент не рассматривается»

- Чтобы иметь право на какие-либо выплаты из системы государственного социального страхования, в ней необходимо предварительно поучаствовать: то есть уплатить обязательные страховые взносы, - объясняет Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты. – Для всех страховых выплат (например, пособия по уходу за ребенком или пособия по временной нетрудоспособности) предусмотрен минимальный период участия в системе государственного социального страхования. С учетом того, что вышеперечисленные пособия выплачиваются в течение небольшого промежутка времени, минимальный обязательный период уплаты страховых взносов для них тоже невелик. Однако период получения пенсии гораздо больше, в среднем около 20 лет. Поэтому введенное в 2006 году требование в пять лет страхового стажа было занижено. Первоначальные шаги по его увеличению были более активными, однако дальше он будет увеличиваться плавно, давая гражданам возможность адаптироваться к этому увеличению. В конечном итоге минимальный страховой стаж приблизится к среднему периоду нахождения на пенсии.

- Не думают ли в правительстве о введении некого переходного периода для тех, кто сейчас оказался в «пенсионной ловушке» из-за того, что не накопил нужное количество лет стажа и уже не имеет возможности их доработать?

- В данный момент законодательство не предусматривает исключений, и устанавливать их не планируется. Для некоторых социально уязвимых категорий граждан (инвалидов с детства, родителей детей-инвалидов, многодетных матерей) сохранились прежние требования к страховому стажу – пять лет.

Хотелось бы отметить, что минимальный страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии по возрасту, намного меньше периода трудовой активности граждан. Поэтому выработать его реально.

- Тогда, может, из-за увеличения минимального стажа следует считать многодетными тех матерей, которые воспитывают троих детей, а не пятерых? Все-таки женщина с несколькими детьми может провести в декрете 9-12 лет, которые не учитываются в страховом стаже.

- Давайте не будем забывать о мерах государственной поддержки семей в этот период. Что касается пенсий, то у многодетных матерей помимо сокращенного страхового стажа есть и другие пенсионные льготы: например, возможность выйти на пенсию раньше. Государство идет по пути упорядочивания льгот, а не их расширения, поэтому установление пенсионных льгот иным категориям матерей не планируется.

- А как быть тем, кто работал, а потом выяснил, что предприятие не платило за него взносы в ФСЗН? Они же ни в чем не виноваты.

- Возможность проверить факт уплаты взносов есть у каждого. Но интересоваться этим нужно заранее, непосредственно в период работы, а не при выходе на пенсию.

Вопрос ребром

Почему у женщин больше шансов остаться без пенсии, чем у мужчин?

А ведь сейчас это именно так! Минимальный страховой стаж одинаков для обоих полов, но при этом женщины выходят на пенсию на пять лет раньше и за счет декретов зачастую проводят больше времени без уплаты страховых взносов, чем мужчины.

Представим, что пенсионный возраст уже увеличился до 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин, а минимальный страховой стаж равен 20 годам. Если мужчина окончил школу в 18, у него остается еще 45 лет на то, чтобы этот самый стаж наработать. Отнимем пять лет на учебу в вузе и год на службу в армии, которые в страховом стаже не учитываются. Остаток – 39 лет, почти вдвое больше требуемого минимума.

У женщины же между окончанием школы и наступлением пенсионного возраста есть 40 лет. Отнимаем пять лет на учебу в вузе и шесть лет на декрет, если у нее двое детей. Итого – 29 лет, из которых женщине нужно проработать минимум 20. Поэтому любые затянувшиеся паузы в стаже (из-за трудностей с поиском работы, болезни, желания провести какое-то время дома, занимаясь воспитанием детей) чреваты тем, что женщина в конечном итоге может остаться без пенсии.

Только цифры

Как менялся страховой стаж

До 1 января 2014 года – 5 лет

С 1 января 2014 года – 10 лет

С 1 января 2015 года – 15 лет

С 1 января 2016 года – увеличивается на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 20 лет (сейчас минимальный страховой стаж - 16 лет).