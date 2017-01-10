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Генштаб объявил «масштабную военную игру» по управлению армией в обороне

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  • 10.01.2017, 11:06
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Фото: bymedia

Цель «игры» - проверка способности управлять войсками в сложных обстоятельствах.

Белорусские военные на базе учебного вспомогательного пункта управления Генштаба Вооруженных Сил проводят двустороннюю командно-штабную военную игру по вопросам, связанным с выработкой наиболее целесообразных способов управления войсками в ходе ведения оборонительной операции, сообщает пресс-служба Минобороны.

Командно-штабная военная игра проходит 9-13 января в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2016/2017 учебный год под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева.

Основная цель проведения военной игры - проверка способности и готовности должностных лиц принимать целесообразные и своевременные решения, управлять войсками при выполнении боевых задач в сложных обстоятельствах.

«Учитывая важную научную составляющую, к проведению военной игры также привлечен профессорско-преподавательский состав Военной академии. Это обусловлено в первую очередь требованием Лукашенко по совершенствованию и приспособления к современным реалиям системы подготовки военных кадров, высказанным в ходе проверки уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава ВС в октябре 2016 года», - отмечается в сообщении Минобороны.


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