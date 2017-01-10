Немецкий активист: Прекратите эту шумиху по поводу так называемых «безвизовых поездок» в Беларусь 5 10.01.2017, 11:11

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Петер Лизеганг

«Безвизовые поездки» — лишь поверхностный шаг, который не несет реальных перемен.

Об этом в Facebook написал активист Немецко-белорусского общества Петер Лизеганг.

«Дорогие друзья в Беларуси и дорогие друзья Беларуси, пожалуйста, прекратите эту шумиху по поводу так называемых «безвизовых поездок» в Беларусь. Да, это несколько позитивный момент, что люди, которые летают в Минск, могут оставаться до пяти дней в Беларуси без визы», — пишет он.

Однако активист задается вопросом: для кого это может быть актуально?

«В основном только для тех людей, у которых до сих пор не было никаких реальных трудностей при получении визы. Любому, кто в «черном списке», все равно не будет позволено въехать в страну», — отмечает Лизеганг.

По его мнению, регулирование, которое позволило бы всем жителям приграничных зон с Польшей, Литвой и Латвией въезжать в Беларусь, чтобы встретиться с родственниками и друзьями в течение пяти дней без визы, было бы большим шагом.

«Это был бы действительно большой шаг, который бы позволил расширение контактов, реальное общение и обмен», — считает активист.

Однако на данный момент такой шаг является ничем иным, как «пиаром» белорусского режима, уверен Лизеганг.

«Те, кто и так мог въезжать в страну, просто смогут это делать проще, но настоящих перемен не произошло. Отличный шаг режима, который продолжает так называемую «либерализацию». Да, это позитивный момент, но поддерживая эту шумиху, вы поддерживаете цели режима, который лишь делает вид, что проводит «либерализацию». Поэтому, пожалуйста, будьте немного более вдумчивы и более критичны» — пишет он.

Петер Лизеганг — фрилансер, он организует обучение журналистов из Восточной Европы в Германии, ранее организовывал чернобыльские и образовательные программы.