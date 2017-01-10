Американские астрономы дали объяснение «инопланетным» сигналам 3 10.01.2017, 11:08

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Параметры всплесков, по мнению ученых, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах.

Американские астрономы назвали возможное предназначение быстрых радиовсплесков — сигналов, которые, как полагают, могут производиться инопланетными цивилизациями. Выдержки из препринта исследования опубликовало издание lenta.ru.

Параметры всплесков, по мнению авторов, подходят для разгона в космическом пространстве кораблей на световых парусах. Это, по мнению ученых, служит дополнительным свидетельством в пользу того, что необычные сигналы порождены инопланетными цивилизациями.

Исследователи также оценили время, через которое подобные импульсы, исходящие из Млечного Пути, будут зарегистрированы на Земле, — примерно 300 лет. Сигнал преодолеет расстояние 10-20 килопарсек, его спектральная плотность потока излучения составит десять-сто миллиардов янских.

Источником быстрых радиовсплесков (коротких вспышек, приводящих к выбросу в космос огромных энергий) до сих пор являются отличные от Млечного Пути галактики. К настоящему времени зарегистрировано 17 подобных сигналов, чье происхождение до сих пор не ясно.