Белорусская разработка попала в топ-10 по версии USA Today 1 10.01.2017, 11:24

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Разработанный белорусами девайс Кino-Mo позволяет изображениям «висеть» в воздухе, создавая впечатляющую 3D-иллюзию.

Белорусский проект Kino-Mo попал в десятку лучших разработок по версии USA Today, сообщает БелТА.

Журналисты популярного американского издания посетили выставку CES 2017 в Лас-Вегасе, где были представлены более 20 тысяч гаджетов со всего мира, и составили свой топ-10. Проект белорусов Артема Ставенко и Кирилла Чикеюка Kino-Mo вошел в эту десятку.

Разработанный белорусами девайс позволяет видео и изображениям казаться висящими в воздухе, создавая впечатляющую 3D-иллюзию. Такие дисплеи достаточно экономичны. За счет разработанного программного обеспечения управлять сетью таких дисплеев возможно удаленно, а загрузка изображений может осуществляться беспроводным способом «из офиса».

С этой разработкой Ставенко и Чикеюк победили в конкурсе компании Virgin Media, основанной миллиардером Ричардом Брэнсоном. Чуть позже договор об инвестициях с компанией белорусских разработчиков подписал еще один миллиардер Марк Кьюбан, в инвестиционном портфолио которого насчитывается более 50 компаний.