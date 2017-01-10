В Минске квартира обледенела изнутри 7 10.01.2017, 11:30

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Из-за праздников ЖЭС не прислал мастера по ремонту отопительных систем.

Пока большинство минчан в выходные дни наслаждались рождественскими семейными хлопотами, жительница дома на улице Кунцевщина, 4 сражалась с наледью и снегом, который, вопреки здравому смыслу, был и на улице, и в ее квартире. Но праздники есть праздники — несмотря на жалобы, ЖЭС отреагировал на заявку лишь в понедельник. До этого времени семье оставалось спасаться работающими на всю мощность обогревателями.

— В пятницу в нашем доме полетело отопление, — рассказала Onliner.by Ирина. — Жильцы начали жаловаться в ЖЭС. Пришел сантехник, включил отопление в квартирах, а батареи в подвале и подъезде не запустил. Так как моя квартира находится на первом этаже над подвалом, в ней начался собачий холод, по стенам пошла наледь. Кроме того, двери в подвал были настежь открыты, туда задувал ветер. Таким образом, на сегодня батареи в подвале и подъезде разморожены, и мастер ЖЭСа это знал еще до выходных, но не стал ничего предпринимать.

Все выходные мы с мужем и маленьким ребенком просидели в холоде. Инстанции, в которые я звонила, твердили одно — ждите понедельника. Я боялась, что стена может еще на метр выше льдом покрыться, но ответ все равно был один — ждите.

В субботу я ничего не предпринимала и ждала аварийку, которую обещали прислать в службе «115». В итоге прошел целый день, вечером опять позвонила в «115» и услышала — ждите аварийку завтра. После этого мы побежали по родным искать обогреватели. Смотреть на то, как стены в квартире покрываются льдом, уже не было сил. Не передать, какой в квартире был жуткий холод, в комнатах стоял ледяной воздух.

В понедельник я не вышла на работу и продолжала звонить. Пришел мастер, составил акт и ушел. 3-летний ребенок заболел. Вчера я сидела с ним дома, а сегодня муж взял отпуск и сидит дома с ребенком. Пока же мы греемся электрическими обогревателями, которые работают на всю мощность.

Мастер ЖЭСа №101 Андрей обязался решить проблему в ближайшие дни:

— В доме произошел временный сбой насоса отопительной системы, насколько я помню, случилось это 7 января. Стена квартиры Ирины граничит с подвалом, поэтому на ней и образовалась наледь. В этот же день работник ЖЭСа перевел насос в ручной режим, включил отопление во всех квартирах, но в самом подъезде отопление не заработало. На данный момент в подъезде производятся ремонтные работы. Сейчас в квартире холодно, потому что ремонт в местах общего пользования продолжается. Сегодня работы будут завершены.

В понедельник были совершены замеры температуры возле этой стены, данные помечены в акт и переданы в производственный отдел ЖКХ. Чтобы в дальнейшем не возникали подобные проблемы, стену Ирины необходимо утеплить. Вопрос будет рассмотрен комиссией, и, возможно, стена, граничащая с подвалом, будет утеплена. Думаю, сегодня или на этой неделе мы эту проблему решим.