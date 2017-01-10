Объявлены номинанты британской премии BAFTA 10.01.2017, 11:35

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Главным триумфатором может стать музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который претендует на 11 наград.

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов своей премии, передает gazeta.ru.

Главным триумфатором может стать музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который претендует на 11 наград. По девять номинаций у лент «Прибытие» и «Под покровом ночи». Шесть призов может получить «Манчестер у моря».

Картины «Фантастические твари и где они обитают», «По соображениям совести», «Лев» и «Я, Дэниел Блейк» представлены в пяти категориях каждая. На четыре награды претендуют «Лунный свет» и «Флоренс Фостер Дженкинс».

В актерские номинации попали, в частности, Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джейк Джилленхол, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Эмили Блант, Эмма Стоун, Мэрил Стрип, Натали Портман.

Церемония вручения пройдет 12 февраля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что триумфатором «Золотого глобуса» стал «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.