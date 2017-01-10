Объявлены номинанты британской премии BAFTA
- 10.01.2017, 11:35
- 1,237
Главным триумфатором может стать музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который претендует на 11 наград.
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов своей премии, передает gazeta.ru.
Главным триумфатором может стать музыкальный фильм «Ла-Ла Ленд», который претендует на 11 наград. По девять номинаций у лент «Прибытие» и «Под покровом ночи». Шесть призов может получить «Манчестер у моря».
Картины «Фантастические твари и где они обитают», «По соображениям совести», «Лев» и «Я, Дэниел Блейк» представлены в пяти категориях каждая. На четыре награды претендуют «Лунный свет» и «Флоренс Фостер Дженкинс».
В актерские номинации попали, в частности, Эндрю Гарфилд, Кейси Аффлек, Джейк Джилленхол, Райан Гослинг, Вигго Мортенсен, Эми Адамс, Эмили Блант, Эмма Стоун, Мэрил Стрип, Натали Портман.
Церемония вручения пройдет 12 февраля в Лондоне.
Ранее сообщалось, что триумфатором «Золотого глобуса» стал «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.