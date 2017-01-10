Дмитрий Гурский: Льготы уже не воспринимаются айтишниками как манна небесная 8 10.01.2017, 11:42

1,068

Дмитрий Гурский

Острая дискуссия разгорелась в социальных сетях по вопросу льготного режима для резидентов Парка высоких технологий.

Известный в сфере IT бизнесмен Дмитрий Гурский высказал мнение, что на фоне растущей конкуренции на мировом рынке информационных услуг существующие в Беларуси льготы уже не воспринимаются айтишниками как манна небесная, а скорее являются минимальным условиям для существования этой сферы в стране, пишет zautra.by.

– Сейчас это бизнес с очень небольшой маржой, которую еще и приходится жестко выгрызать, – заметил он. – Очень нередка картина, когда владелец небольшого или среднего аутсорсера совсем не богаче своих лучших работников.

Эксперт также предупредил о возможных последствиях, с которыми столкнется белорусская экономика в случае резкой отмены льгот для компаний ПВТ. По его мнению, это вызовет эмиграцию лучших специалистов, уход части айтишников во фриланс и индивидуальное предпринимательство.

Нужно ли продолжать снижение налогов или сохранять нынешние условия для айтишников?

Злотников: Квалифицированным IT-специалистам сегодня грех жаловаться

По мнению экономиста Леонида Злотникова, сегодня самая значительная нагрузка на белорусских айтишников ложится в виде подоходного налога.

– И я бы не сказал, что это слишком большая нагрузка, – замечает эксперт. – В таких условиях опытным и квалифицированным программистам, наверное, грех жаловаться. Если же речь идет о низкоквалифицированной рабочей силе, которая, как говорится, работает «на подхвате» – то им действительно приходится непросто.

Эксперт считает, что сегодня белорусским программистам более выгодно работать внутри страны, чем пытаться переместиться в другую юрисдикцию.

– Если белорусский айтишник уедет в другую страну – например, Великобританию или Соединенные Штаты – и попробует зарабатывать там, то окажется, что его заработки не намного выше, чем в Беларуси. Вместе с тем, существенно возрастут расходы на содержание и проживание. Так что, дай бог, чтобы они здесь удержали хотя бы те условия, которые у них есть, – подчеркивает Леонид Злотников.