Умер режиссер Валерий Пономарев, который экранизировал Купалу и Быкова 10.01.2017, 11:50

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Режиссер скончался на 74-ом году жизни.

Фильм «На чорных лядах», посвященный Слуцкому восстанию, сразу после завершения работы в 1995 году был «положен на полку», передает «Радыё Свабода».

Валерий Пономарев родился 27 мая 1943 года в городе Юрга Кемеровской области. В 1962 году окончил в Минске Республиканские театральные курсы, в 1969-м - актерский факультет Театрального института (теперь Белорусская государственная академия искусств). Стажировался у Леонида Гайдая и Георгия Данелии.

Сначала Пономарев работал режиссером в Купаловском театре, а позже перешел работать в кино. Начинал как комедийный режиссер. Экранизировал «Мудромер», «Амнистию» Николая Матуковского. В его комедиях снимались Ролан Быков, Георгий Бурков, Елена Санаева, Николай Еременко и другие известные актеры.

В начале 1990-х снял два отличительных фильма – «Тутэйшыя» (1992) и «На чорных лядах» (1995), созданные по произведениям Янки Купалы и Василя Быкова.

Фильм «На чорных лядах» был положен на полку. Как писала «Народная воля», в день премьеры из охраняемой фильмотеки киностудии кто-то похитил единственную копию фильма...

«На На чорных лядах» кинозрителям никогда и нигде не показывался, кроме двух сеансов в Доме литератора в 1995 году и показа для ведущих кинокритиков России в Москве в 1996 году. Теперь его можно посмотреть в интернете.

После этого режиссер Валерий Пономарев ничего не снимал.