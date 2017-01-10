Yahoo! сменит название и генерального директора 10.01.2017, 11:51

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Переименование связано со сделкой по продаже интернет-сервисов Yahoo! телекоммуникационному оператору Verizon.

Корпорация Yahoo! объявила о смене названия на Altaba. Соответствующая заявка была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документе также сказано, что гендиректор Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров корпорации. Об этом сообщает «Медуза» со сссылкой на The Verge.

Как отмечает издание, заявленные изменения вряд ли затронут основной бизнес корпорации, так как переименование связано со сделкой по продаже интернет-сервисов Yahoo! телекоммуникационному оператору Verizon.

Переименование и изменение состава совета директоров коснется той части Yahoo!, которая не была продана, — холдинга, владеющего 15 процентами Alibaba, долей в японском подразделении Yahoo! и другими непрофильными активами.

Изменения вступят в силу после закрытия сделки по продаже части Yahoo!, если она будет успешно завершена.

«Объявленные изменения — переименование Yahoo! в Altaba и уход Майер — касаются только холдинга, — объясняет The Verge. — Эта компания уже не представляет саму Yahoo!; там просто куча акций и непринципиальных патентов. Нет смысла сохранять за ней имя Yahoo! и оставлять у руля Майер, которая сосредоточена на основном продукте».

Verizon объявила о покупке основного бизнеса Yahoo! в июле 2016 года. Сумма сделки должна составить 4,8 миллиарда долларов.

В октябре 2016 года стало известно, что сделка может быть под угрозой срыва, так как Yahoo! объявила о масштабном взломе, в результате которого были похищены данные 500 миллионов ее клиентов.