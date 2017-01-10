Правительство: Стройтесь за свой счет и в провинции 13 10.01.2017, 12:03

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Вышло постановление о строительстве жилья на 2017 год.

В начале каждого года правительство публикует постановление «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов» на ближайший год и прогнозы по финансированию строек на последующий. В этом году у постановления номер 1113, датировано оно 29 декабря 2016-го. Главный вывод, который можно сделать, изучив цифры постановления: правительство рассчитывает, что граждане достанут сбережения и вложат их в жилые метры. А те, кто не израсходует «заначки» в этом году, обязательно сделает это в следующем, пишет tut.by.

Сколько будет построено в 2017 жилья?

Запланировано 3,5 миллионов квадратных метров жилья по всей стране. Планы по строительству сокращены практически везде, и только в Минской области — несущественно.

В Минске должны построить 644 тысячи квадратных метров жилья (9,2 тысячи квартир) — это примерно на треть меньше, чем город строил в 2010—2014 годы.

Из этих объемов с господдержкой (с льготными кредитами и субсидиями) построят только десятую часть — 67,28 тысячи квадратных метров. Из них 45,25 тысячи квадратных метров — для многодетных.

По госзаказу (это когда нуждающиеся граждане получают одновременно и квартиру и кредит на нее) строить страна в 2017-м передумала. Только в Гомельской области построят один такой небольшой дом.

Сколько построят арендного жилья?

Одно время гражданам говорили: арендное жилье — прекрасная альтернатива собственности. Но в Минске в 2017-м, судя по таблице, введут один новый арендный дом.

Строить жилье в спутниках Минска не будут

Вот так выглядит таблица по строительству жилья в городах-спутниках.

Ни Руденска, ни Фаниполя, ни Смолевичей — спутников столицы — в ней нет. Есть только спутники Бреста и Гродно.

За чей счет будет вестись строительство жилья?

Судя по цифрам постановления правительства — в основном за счет средств населения.

Предполагается, что всего в строительство жилья в 2017 году будет вложено 3 миллиарда 704 миллиона рублей. Из них 2 миллиарда 859 миллиона рублей — средства населения.

439 миллионов — средства организаций и 245,3 миллиона — кредитные ресурсы банков, причем 218,3 млн из них — льготные.

30 миллионов рублей Белагропромбанк и Беларусбанк должны будут раздать в 2017-м нуждающимся под пониженную ставку — ставку, сниженную на 50% от ставки рефинансирования. Напомним, в 2016-м такие кредиты тоже раздавались — население размело их за считанные дни. Но в 2017-м половину этой суммы банки должны отдать не просто нуждающимся, а очередникам из категории ветеранов боевых действий на территории других государств.

2018-й

По предварительным планам правительства в 2018-м будут строить не меньше, а то и на четверть больше, чем в 2017-м. В Минске запланировано построить (реконструировать) 826 тысяч квадратных метров. В Минской области — 1208 тысяч. Причем как минимум на 80% — за счет сбережений населения.