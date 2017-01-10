Линас Линкявичюс: Литовцам важнее поездки, а не полеты в Беларусь 1 10.01.2017, 12:00

5,764

Линас Линкявичюс

«Безвиз» в аэропорту Минска не решает проблему граждан Литвы, которые живут у границы.

Литва все еще ждет от Республики Беларусь ответа по поводу режима передвижения живущих на границе лиц, который бы облегчил пересечение границы гражданам двух стран, проживающих в приграничных районах, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, пишет delfi.lt.

Об этом он заявил, в связи с тем, что Беларусь решила ввести безвизовый режим в Минском аэропорту для граждан нескольких десятков стран, в том числе и Литвы, въезжаюющих в страну через Минский аэропорт на срок не более пяти дней.

По словам министра, такой порядок не особо актуален литовцам, поскольку в Беларусь они чаще путешествуют наземным, а не воздушным транспортом.

«Конечно, это шаг к открытости, но здесь я бы хотел напомнить, что мы еще с 2010 года согласуем так называемый режим местного передвижения, который был существенно улучшил сообщение, упростил поездки для тех, кто живет в 50 км по обеим сторонам границы», - сообщил BNS Линкявичюс.

«В этом вопросе мы все еще не получили ответа от Республики Беларусь. Наши люди не так часто пользуются аэропортом, им все же актуальней сообщение по суше», - добавил он.

Напомним, указом Лукашенко граждане 80 стран смогут въезжать в Беларусь без виз через Минский аэропорт на срок до пяти дней.