Минчане жалуются на запах дыма и гари 10.01.2017, 12:12

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Фото: tut.by

Над городом наблюдается смог, в том числе из-за превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе.

Об этом порталу tut.by рассказали в Службе радиационно-экологического мониторинга Гидромета.

Поначалу специалисты не прогнозировали такой ситуации: больше недели в Минске наблюдался северный ветер — один из самых благоприятных, так как в этой части города нет предприятий и явных источников воздействия на атмосферу. Он создавал заток холодного воздуха.

Но, вероятно, повлияли сильные морозы накануне — в частном секторе и пригороде увеличился расход топлива на обогрев, и соответственно выбросы.

В итоге северный ветер принес загрязнение в город. И первым стал микрорайон Уручье — там зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) по оксидам азота и углеродоксиду в 1,5−2 раза. Все это происходит кратковременными периодами примерно по 20 минут, после чего рассеивается и возникает снова. По другим показателям превышений нет.

В остальных районах также зафиксирован рост показателей, но превышения ПДК нет. Все изменения, к слову, можно отслеживать в прямом эфире на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Вероятно, ситуация изменится вместе с погодой к четвергу. Хотя заток теплого воздуха (потепление прогнозируют синоптиков) не совсем благоприятен для города после резкого похолодания.

«Скажем так, винить предприятия Минска в этой ситуации будет неправильно. Тем не менее им уже направлены предупреждения о недопущении дополнительного загрязнения атмосферы», — рассказала начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Богдана Козерук.

Запах гари ощущается во многих районах Минска, некоторые жители жалуются на головные боли. Похожая ситуация сегодня отмечается не только в столице.

Напомним, что в Польше с воскресенья над Варшавой и Краковом из-за безветренной погоды также образовался смог — превышены ПДК по содержанию в воздухе твердых частиц. При этом власти не скрывают от населения проблемы. Напротив, жителям рекомендуется использовать маски и ограничивать прогулки на улице. В некоторых школах отменены занятия. Общественный транспорт временно стал бесплатным, чтобы снизить количество выхлопных газов от личных автомобилей.