В Хабаровском крае катер с туристами наехал на кита 3 10.01.2017, 12:14

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В Хабаровском крае РФ экологи обратили внимание властей на случай жестокого обращения с животным.

Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Заповедное Приамурье" направило в местную прокуратуру материалы о наезде катера с туристами на кита. Надзорное ведомство уже сообщило о начале проверки. В Росприроднадзоре заявили, что возбуждено административное дело. Сам случай попал на видео, по которому экологам удалось установить место и некоторые обстоятельства происшествия, передает NEWSru.com.

Директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов на пресс-конференции во вторник, 10 января, сообщил, что возглавляемое им госучреждение направило в прокуратуру Хабаровского края материалы о случае наезда катера с туристами на гренландского кита, отдыхавшего на мелководье у побережья. "Прокуратура нас известила, что начала проверку и направила запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД", - рассказал глава организации.

По словам Андропова, в конце декабря 2016 года видео инцидента попало в интернет. На записи катер с туристами сначала преследует гренландского кита, чтобы его погладить, а потом наезжает на морское млекопитающее. "Мы посмотрели это видео и написали в природоохранную прокуратуру", - пояснил директор учреждения.

Также Андропов отметил, что тур был организован одной из компаний, с которой у "Западного Приамурья" нет договора о сотрудничестве. Кроме того, инцидент произошел не на территории нацпарка "Шантарские острова", а в материковой зоне. "Но мы не можем быть равнодушными к этому факту. Киты - это редкие и уязвимые животные, их надо охранять", - пояснил сотрудник учреждения.

Замдиректора "Заповедного Приамурья" Дмитрий Гранкин сообщил, что экологи вычислили место преследования кита. "Мы вычислили эту точку координат, это в 60 километрах от границ нацпарка "Шантарские острова" в материковой зоне. Это место отдыха китов", - рассказал сотрудник ФГБУ.

Также, по словам Гранкина, "исходя из видеоролика, можно сделать вывод, что кит получил травмы от винта". "Кроме того, это глупый поступок. Ведь разъяренный кит мог уничтожить лодку и людей в ней", - пояснил замдиректора учреждения.