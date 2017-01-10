Верховный суд Венесуэлы назвал импичмент Мадуро «незаконным» 3 10.01.2017, 12:24

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Николас Мадуро

Фото: EPA

В суде заявили, что парламент «превысил свои полномочия», отстранив правителя от власти.

Верховный суд Венесуэлы обязал депутатов Национального собрания не продолжать процедуру "импичмента" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, поскольку она не предусмотрена конституцией страны, сообщает телекомпания Telesur (перевод – gordonua.com).

В Верховном суде заявили, что депутаты вышли за рамки своих полномочий, когда признали Мадуро "оставившим свой пост". Суд также подтвердил свою позицию за ноябрь 2016 года, когда он принял постановление и обязал членов парламента воздержаться от декларирования "политической ответственности" действующего президента.

23 октября 2016 года Национальная ассамблея на внеочередной сессии приняла заявление, в котором обвинила президента в узурпации власти и призвала армию не подчиняться ему.

Парламент Венесуэлы обвинил правительство страны в антиконституционных действиях и потребовал отдать Николаса Мадуро под суд за нарушение демократических норм. Парламентарии назвали "государственным переворотом" действия Мадуро, фактически заблокировавшего проведение референдума о его отставке.

25 октября Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за начало процедуры импичмента президента. Парламентарии также выступили за вызов Мадуро на заседание ассамблеи на следующей неделе, 1 ноября. Партии, оппозиционные к президенту Мадуро, составляют большинство в парламенте.

26 октября Мадуро заявил, что оппозиция хочет "дестабилизировать" ситуацию в стране, и пригрозил, что созовет Совет национальной обороны в связи с "парламентским переворотом" в стране.

30 октября Мадуро пригрозил парламентариям уголовным преследованием.

31 октября президент начал переговоры с оппозицией о выходе из политического кризиса. Посредником переговоров между Мадуро и парламентской оппозицией страны стал папа римский.

9 января 2017 года Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.