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Пенсионер в Чаусском районе погиб от холода в собственном доме

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  • 10.01.2017, 12:31
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Пожилой мужчина жил один.

Житель Чаусского района (Могилевская область) погиб от холода в собственном доме, сообщили БелТА в областном центре экстренной медицинской помощи. Труп пенсионера 1938 года рождения был обнаружен 8 января в собственном доме в деревне Копани.

Со слов местных жителей, они не видели соседа с 4 января и обратились в РОВД, после чего этот дом был вскрыт.

Проведенная 9 января судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти - переохлаждение.

Как уже сообщалось, от переохлаждения за минувшие выходные погибли также жители Быхова и Бобруйска. Только за минувшие сутки с холодовыми травмами в учреждения здравоохранения области обратился 21 человек, с гололедными - 85 человек.


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