МИД России вмешался в спор Мэрил Стрип с Трампом

МИД России вмешался в спор Мэрил Стрип с Трампом10
- 10.01.2017, 12:35
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику актрисы Мэрил Стрип в адрес Дональда Трампа.
В своем фейсбуке она заявила, что высказывание актрисы можно отнести к покидающей Белый дом администрации действующего американского президента Барака Обамы.
«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат – это девиз уходящей команды [Обамы]. Только «инстинктивное желание унижать кого-то» раньше не касалось Мерил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого «могущественный человек использовал свое положение для унижения другого», — отметила официальный представитель МИДа.
По мнению Захаровой, «унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят «правильные» политические взгляды».