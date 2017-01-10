МИД России вмешался в спор Мэрил Стрип с Трампом 10 10.01.2017, 12:35

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Мария Захарова

Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала критику актрисы Мэрил Стрип в адрес Дональда Трампа.

В своем фейсбуке она заявила, что высказывание актрисы можно отнести к покидающей Белый дом администрации действующего американского президента Барака Обамы.

«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат – это девиз уходящей команды [Обамы]. Только «инстинктивное желание унижать кого-то» раньше не касалось Мерил Стрип. Она не входила в категорию тех, в отношении кого «могущественный человек использовал свое положение для унижения другого», — отметила официальный представитель МИДа.

По мнению Захаровой, «унижать нельзя никого, а не только тех, кто разделят «правильные» политические взгляды».