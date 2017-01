Как минчанин случайно начал новую жизнь в Таиланде 3 10.01.2017, 12:44

История, в которую сложно поверить: сотрудник банка опоздал на самолет домой и теперь работает учителем английского в тайской деревне.

Эта рождественская по своей сути история случилась 21 мая прошлого года. Сотрудник казначейства одного из столичных банков Александр провел месяц в Таиланде и собирался лететь обратно на оплачиваемую, но нелюбимую работу в Минске. По какому-то стечению обстоятельств парень опоздал на самолет, тем самым положив начало новой жизни, пишет onliner.by.

— Я опоздал из-за пробок, — признается Александр. — В кармане оставалось долларов 200, но авиакомпания ни в какую не захотела менять билет опоздавшего, даже с доплатой. В Таиланде я был уже в третий раз, поэтому решил: ну и ладно, вернусь к друзьям, подумаю о жизни.

Минская жизнь Александра, о которой он собирался думать, не отличалась в худшую сторону от наших средних стандартов.

— Я работал в казначействе банка и был вроде как неплохо устроен и при машине. Поэтому когда я заявил, что хочу остаться на другом конце света, и отправил заявление с просьбой уволить меня, многие искренне удивились.

Но и сам экс-минчанин удивлялся темпу развития событий. Каким-то чудесным образом в Таиланде он натыкается на человека из России. Тот предлагает Александру, у которого финансовое, а не педагогическое высшее образование, устроиться на работу и учить местных детей английскому.

— Я эти дни помню поминутно. Сначала мне предложили устроиться в одну школу — я провалил собеседование, потому что нервничал и мне казалось, что от этого зависит вся моя будущая жизнь.

Вскоре появилось еще одно предложение — ехать в деревню недалеко от города Након Саван. Это центральный Таиланд, жаркий и без моря. Второе собеседование прошло легче, я отпустил стресс.

Английский у минчанина не на самом высоком уровне, но и того, что есть, оказывается, достаточно.

— У меня с детства была мечта работать учителем или психологом. Но пошел, как говорится, за зарплатой, став финансистом. В школе на уроках английского я был одним из самых плохих учеников. В университете дела с иностранным языком сначала тоже были не очень, но в какой-то момент взыграло тщеславие, я исправился, и прогресс пошел. С годами отшлифовал то, что знал, на практике в путешествиях.

Для отдела нашего мозга, отвечающего за понимание образовательных систем, это звучит нелепо, но 1 июня 2016 года Александр стал учителем английского языка в тайской деревне.

— Дипломы? Их это мало интересует. Достаточно любого высшего образования. Если устраиваться на работу в какие-то крутые школы или университеты — тогда да, конечно. А меня проверяют сами ученики. На коллегу из Голландии жаловались — вот с ним и не продлили договор. У меня никаких скреп и схоластичности нет. Главное, чтобы детям было весело — в игровой форме обучение ведется легче.

Нам, как и вам, на какой-то момент показалось, что фамилия у Александра могла бы быть Мюнхгаузен. Но он серьезен.

— У них такая система образования. Из примерно пары десятков учителей английского с несколькими я могу заговорить прилюдно. Остальных не трогаю, чтобы не унижать перед учениками. Во-вторых, у них два вида английского: грамматика и разговорный. Я учу второму: убираю местный акцент, ставлю произношение. Что касается программы, то я вольный художник, сам составляю план. Главное, чтобы детям нравилось.

В моей школе 2500 учеников — она считается относительно небольшой. Работаю 21 час в неделю: 10 классов 14-летних ребят и 11 классов 17-летних. Другими словами, у каждого класса один урок в неделю. Это к тому, почему сильно никто и не требует.

В классе примерно 40 человек. Номинально урок длится 50 минут, фактически — меньше. Здесь никто не торопится и опаздывать — это норма.

Примерно вот как это происходит:

Не думайте, что я 45 минут прыгаю. В начале урока мы учим лексику, а потом закрепляем в игровой форме.

На первом видео можно заметить, что одна девочка ставит оценки. То есть все мои ученики четко знают, за что они получают плюсы, и сами поочередно выставляют друг другу оценки (за активность — всегда плюсы), сами проводят экзамены и так далее. Я выступаю лишь дирижером. И они реально счастливы принимать в этом участие.

У меня же не было времени на подготовку. Я пришел, рассказал о себе — и покатилось. Дети очень открытые, и я начал с песен: почему бы не заучивать слова под музыку и ритм? Музыка обостряет внимание, дети вовлечены и не отвлекаются.

Еще у меня есть друг-канадец с кучей идей. Вот одна из них: я робот с маркером в руке, а ученик, давая мне команды на английском, должен попасть моим маркером в мишень на доске. Так мы быстро изучили тему «Направления». Всегда делимся на команды, чтобы появился спортивный интерес.

Школа, в которой работает Александр, официально бесплатная, но, как и в некоторых европейских странах, фактически родители скидываются: униформа, SMS-информирование, расходники, приглашенные учителя (такие, как Александр). Это к вопросу о том, что голоса детей и родителей имеют вес при выборе учителя.

Обладая уже полугодичным опытом преподавания, Александр заслужил право сравнивать две системы:

— Сильная сторона тайской школы — искусство и свобода творчества. Меня на уроках ИЗО чуть ли не били по рукам, показывая, как надо рисовать. А здесь каждый развивает свои творческие способности. Конечно, это не в лучшую сторону влияет на дисциплину. Но что важнее, сказать пока не могу.

Хорошее достижение местного образования — совместные классы с особенными детьми. Никаких спецклассов для детей с заболеваниями. Они как раз спокойные и беспроблемные. В силу возможностей общаются со всеми, а остальные не смеются и не тыкают пальцем.

После начальной школы все дети проходят тесты. По результатам тестов формируются классы: 5/1 — самый сильный, а 5/8, скажем политкорректно, — не самый. Также классы формируют по интересам: математики, физики — или рекламщики, творцы. Систему в двух словах, конечно, не объяснить, но, вообще, считаю ее правильной. С умными детьми я могу поговорить, а вот не очень умным объясняю разницу между «How old are you?» и «How are you?». Когда я учился, у нас говорить могли только отличники. Поэтому об эффективности нашей системы образования в плане иностранного языка я бы поспорил.

Но здесь, к примеру, беда с географией — такого предмета просто нет. Тут белорусские ученики на десять голов выше.

Еще в местных школах есть ученический парламент. Он избирается ежегодно и имеет реальный вес: дети занимаются стратегией развития школы, планируют все мероприятия, под которые руководство школы ищет финансирование.

Вся эта история немного необычна для тех, кто знает: фарангам (белым иностранцам) устроиться на работу в Таиланде не так уж легко.

— Да, берут неохотно, потому что за них надо платить налоги. Но в системе образования есть исключения — например, учителя английского, которых здесь не хватает среди местных. У меня и зарплата высокая. Если строитель в деревне получает по 300 бат в день, молодой и неопытный учитель — тысяч 12 в месяц, то я ежемесячно получаю 38 тысяч (минус 8 тысяч, которые я отдаю агентству за трудоустройство) — $850.

Да, я чувствую себя богатым человеком. На жизнь трачу тысяч 10: аренда жилища (с «коммуналкой» — 3700 бат), аренда байка, дешевая еда (за 20 бат можно объесться), дешевые услуги (40 бат — постричься, 20 бат — постираться). Столько же уходит на развлечения — сгонять в Бангкок или Паттайю. И столько же получается откладывать.

Вот жилье Александра:

А вот цены на продукты. Вечером магазины не переписывают даты производства кулинарной продукции, а распродают ее по бросовым ценам ($1 — 35 бат).

— Что дальше? Здесь уже лет 10 работает коллега-немец, выучил тайский, пользуется уважением среди местных. Я тоже хочу так. Возвращаться? Только для того, чтобы поменять паспорт.