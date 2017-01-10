закрыть
10 января 2017, вторник, 13:47
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Беларуси будут судить интернет-мошенников из РФ

1
  • 10.01.2017, 12:50

В Беларуси будут судить троих граждан России за особо крупное хищение с использованием компьютерной техники.

Об этом сообщила Интерфаксу официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Согласно данным СК, трое граждан России с ноября 2015 года по февраль 2016 года, используя вредоносное программное обеспечение, от имени министерства внутренних дел Беларуси рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр порнографических материалов.

Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тыс. белорусских рублей (более 4,1 млн рублей РФ)", - сообщила Белоног.

Обвиняемые заключены под стражу.


Мнение

Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн
Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле