Умер бывший президент Германии Роман Херцог 10.01.2017, 12:53

Роман Херцог

Фото: Getty Images

Крупный политический и общественный деятель Федеративной республики умер в возрасте 82-х лет.

Бывший федеральный президент Германии Роман Херцог (Roman Herzog) умер в возрасте 82-х лет, сообщает «Немецкая волна».

Представитель христианских демократов был избран на пост федерального президента 1 июля 1994 года и пробыл на нем до 1999 года.

По инициативе Романа Херцога в 1996 году в Германии был введен День памяти жертв Холокоста. Им стало 27 января - день освобождения Красной армией концентрационного лагеря Освенцим. «Память не должна заканчиваться. Она должна напоминать будущим поколениям о необходимости быть бдительными», - заявил президент.

С Романом Херцогом связано начало новой президентской традиции - обращение к гражданам страны с ежегодной «берлинской речью», в которой затрагиваются важные общественно-политические темы. В своей первой речи в 1997 году «Прорыв в 21-й век» Херцог призвал нацию не застревать в прошлом, не стагнировать в настоящем, а устремиться в будущее.

После ухода из политики Роман Херцог продолжал активно участвовать в общественной жизни Германии.