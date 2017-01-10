Активисты «Ваяра»: Потомки партизан стоят на страже границ Беларуси
- 10.01.2017, 13:00
Военно-патриотический клуб «Ваяр» опубликовал мотивационный ролик, основанный на видео с тренировок.
Об этом сообщают активисты клуба на специальной созданной в сети странице.
Видео под названием «Партизаны Беларуси на страже границ Отечества» в краткой форме показывает публично доступные кадры тренировок и сборов клуба.
Цель ролика - призвать неравнодушных к защите независимости Беларуси, привлечь внимание к потенциальным внутренним и внешним угрозам. По словам активистов «Ваяра», они считают себя потомками партизан и будут продолжать нациеобразующую оборонительную деятельность, как призвал белорусов делать поэт Максим Танк в своем стихотворении:
Ты сустрэнеш світаньня зару,Сонца ўстане ізноў над табой;Падымайся ж, ідзі, Беларусь,Супроць катаў фашысцкіх у бой!
Блізкі дзень вызваленьня твайго,А пакуль вораг топча палі,Нашай помсты ўздымайся агоньНа усёй здратаванай зямлі:Ў кожнай грудзе руін гарадоў,У вугальлі папаленых хатІ ў грудзёх тваіх верных сыноў —Гэта помста палае няхай!Хутка Нёмнам, Дзьвіной і Дняпром3 заняволенай нашай зямліСхлыне ў мора варожая кроў,І ізноў зарунеюць палі.
Зноў свабоды і дружбы заруМы сустрэнем шчаслівай сям’ёй.Падымайся ж, ідзі, Беларусь,Супроць катаў фашысцкіх у бой!