Активисты «Ваяра»: Потомки партизан стоят на страже границ Беларуси 10.01.2017, 13:00

Фото: «Радыё Свабода»

Военно-патриотический клуб «Ваяр» опубликовал мотивационный ролик, основанный на видео с тренировок.

Об этом сообщают активисты клуба на специальной созданной в сети странице.

Видео под названием «Партизаны Беларуси на страже границ Отечества» в краткой форме показывает публично доступные кадры тренировок и сборов клуба.

Цель ролика - призвать неравнодушных к защите независимости Беларуси, привлечь внимание к потенциальным внутренним и внешним угрозам. По словам активистов «Ваяра», они считают себя потомками партизан и будут продолжать нациеобразующую оборонительную деятельность, как призвал белорусов делать поэт Максим Танк в своем стихотворении:

Ты сустрэнеш світаньня зару,Сонца ўстане ізноў над табой;Падымайся ж, ідзі, Беларусь,Супроць катаў фашысцкіх у бой!

Блізкі дзень вызваленьня твайго,А пакуль вораг топча палі,Нашай помсты ўздымайся агоньНа усёй здратаванай зямлі:Ў кожнай грудзе руін гарадоў,У вугальлі папаленых хатІ ў грудзёх тваіх верных сыноў —Гэта помста палае няхай!Хутка Нёмнам, Дзьвіной і Дняпром3 заняволенай нашай зямліСхлыне ў мора варожая кроў,І ізноў зарунеюць палі.

Зноў свабоды і дружбы заруМы сустрэнем шчаслівай сям’ёй.Падымайся ж, ідзі, Беларусь,Супроць катаў фашысцкіх у бой!