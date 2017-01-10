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Активисты «Ваяра»: Потомки партизан стоят на страже границ Беларуси

  • 10.01.2017, 13:00
Фото: «Радыё Свабода»

Военно-патриотический клуб «Ваяр» опубликовал мотивационный ролик, основанный на видео с тренировок.

Об этом сообщают активисты клуба на специальной созданной в сети странице.

Видео под названием «Партизаны Беларуси на страже границ Отечества» в краткой форме показывает публично доступные кадры тренировок и сборов клуба.

Цель ролика - призвать неравнодушных к защите независимости Беларуси, привлечь внимание к потенциальным внутренним и внешним угрозам. По словам активистов «Ваяра», они считают себя потомками партизан и будут продолжать нациеобразующую оборонительную деятельность, как призвал белорусов делать поэт Максим Танк в своем стихотворении:

Ты сустрэнеш світаньня зару,
Сонца ўстане ізноў над табой;
Падымайся ж, ідзі, Беларусь,
Супроць катаў фашысцкіх у бой!

Блізкі дзень вызваленьня твайго,
А пакуль вораг топча палі,
Нашай помсты ўздымайся агонь
На усёй здратаванай зямлі:
Ў кожнай грудзе руін гарадоў,
У вугальлі папаленых хат
І ў грудзёх тваіх верных сыноў —
Гэта помста палае няхай!
Хутка Нёмнам, Дзьвіной і Дняпром
3 заняволенай нашай зямлі
Схлыне ў мора варожая кроў,
І ізноў зарунеюць палі.

Зноў свабоды і дружбы зару
Мы сустрэнем шчаслівай сям’ёй.
Падымайся ж, ідзі, Беларусь,
Супроць катаў фашысцкіх у бой!


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