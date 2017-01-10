Белорусы запустили флешмоб на «капучино подмерзла пенка» 10.01.2017, 13:14

Посетители минских кафе первыми предложили с юмором реагировать на небывалые морозы.

Белорусы запустили в Instagram челлендж «заморозь свой кофе», в котором оставляют чашки с бодрящим напитком на несколько часов на морозе. После замерзания напитка пользователи снимают видео, в котором демонстративно переворачивают сосуд, содержимое которого не проливается, пишет tut.by.

Очередную забаву породили арктические морозы, которые были в Беларуси в выходные. В челлендже, как правило, участвуют баристы кофеен, а итог эксперимента публикуется в личном аккаунте или аккаунте заведения. В публикации отмечают других пользователей, предлагая присоединиться к флешмобу. Правда, участники не до конца определились с хештегом, поэтому используют три — #frostlatteart, #frozecoffeechallenge и #айсбэбимарафон.

Ребята развлекаются как могут в @cafezerno. 😊 Больше по хэштегам #frostlatteart и #frozencoffeechallenge. А я теперь хочу заморозить красиво глинтвейн))) Фото опубликовано Maria Pogue (@poguemary) Янв 9 2017 в 6:46 PST

Первым, кто опубликовал видео, оказалась столичная кофейня «Зерно». Правда, честно признаются в заведении, идея принадлежит их коллегам.

— Мы увидели видео и решили присоединиться к челленджу. Посчитали, что это как минимум красиво, — говорит SMM-менеджер Мария.

А как вы пережили -27! Флешмоб у нас тут #frostlatteart и #frozencoffeechallenge . @superkuzin1 Давай свой! ❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️ Видео опубликовано Зерно (@cafezerno) Янв 8 2017 в 4:21 PST

Автор идеи — бариста Александр из «Даблби» — рассказывает, что опубликовал видео в Instagram Stories (публикация, которая доступна 24 часа) в своем личном аккаунте.

— Пока моя подруга курила, на капучино у нее подмерзла пенка. Поэтому подумали: почему бы не сделать более красивую версию и снять на видео? — объясняет появление идеи Александр. — Это забавно и символично, как минимум отражает степень мороза на улице.

Собственно, с чего все и началось 😅😇 Передаем ледяную эстафету @news_cafe_minsk @maithai.by и @svobody.4 Видео опубликовано Double B Coffee&Tea (@doublebminsk) Янв 9 2017 в 10:12 PST

Чтобы кофе замерз целиком, рассказывает молодой человек, понадобилось полтора часа. Но это было в выходные при температуре ниже минус двадцати.

— Главное, делать это на улице: тогда кофе получается гладкий. Если поставить чашку в морозилку — кофе будет пузыриться, — раскрывает секреты бариста.

Так, к челленджу уже присоединились минские кофейни «Мануфактура», «Лаўка», кафе «Гараж», а также шоумен Андрей Бонд.