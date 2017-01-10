Белорусы запустили флешмоб на «капучино подмерзла пенка»
- 10.01.2017, 13:14
Посетители минских кафе первыми предложили с юмором реагировать на небывалые морозы.
Белорусы запустили в Instagram челлендж «заморозь свой кофе», в котором оставляют чашки с бодрящим напитком на несколько часов на морозе. После замерзания напитка пользователи снимают видео, в котором демонстративно переворачивают сосуд, содержимое которого не проливается, пишет tut.by.
Очередную забаву породили арктические морозы, которые были в Беларуси в выходные. В челлендже, как правило, участвуют баристы кофеен, а итог эксперимента публикуется в личном аккаунте или аккаунте заведения. В публикации отмечают других пользователей, предлагая присоединиться к флешмобу. Правда, участники не до конца определились с хештегом, поэтому используют три — #frostlatteart, #frozecoffeechallenge и #айсбэбимарафон.
Первым, кто опубликовал видео, оказалась столичная кофейня «Зерно». Правда, честно признаются в заведении, идея принадлежит их коллегам.
— Мы увидели видео и решили присоединиться к челленджу. Посчитали, что это как минимум красиво, — говорит SMM-менеджер Мария.
Автор идеи — бариста Александр из «Даблби» — рассказывает, что опубликовал видео в Instagram Stories (публикация, которая доступна 24 часа) в своем личном аккаунте.
— Пока моя подруга курила, на капучино у нее подмерзла пенка. Поэтому подумали: почему бы не сделать более красивую версию и снять на видео? — объясняет появление идеи Александр. — Это забавно и символично, как минимум отражает степень мороза на улице.
Чтобы кофе замерз целиком, рассказывает молодой человек, понадобилось полтора часа. Но это было в выходные при температуре ниже минус двадцати.
— Главное, делать это на улице: тогда кофе получается гладкий. Если поставить чашку в морозилку — кофе будет пузыриться, — раскрывает секреты бариста.
Так, к челленджу уже присоединились минские кофейни «Мануфактура», «Лаўка», кафе «Гараж», а также шоумен Андрей Бонд.