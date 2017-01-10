Почему Украине даже не стоит говорить о «компромиссе» с Путиным 1 Виталий Портников, espreso.tv

10.01.2017, 13:15

Виталий Портников

Подобные разговоры - часть плана по политической ликвидации украинской государственности.

С легкой руки бывшего "олигарха" Виктора Пинчука и бывшего дипломата Василя Филипчука украинское экспертное сообщество занялось обсуждением вопроса о том, не стоит ли нашей стране активно включиться в поиск возможного "компромисса" с Российской Федерацией - тем более, что об этом компромиссе может думать избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Однако сама дискуссия о "компромиссе" является своеобразным "мыслевирусом", который не имеет никакого отношения к реальности. И ведет она не к поиску истины, а к уничтожению украинской государственности как таковой.

Может ли существовать нейтральная Украина - как существует нейтральная Финляндия или нейтральная Австрия? Очевидно, что может - ведь вступление в НАТО не является самоцелью. Однако стоит вспомнить, что именно такая Украина и появилась на политической карте в 1991 году. А после прихода к власти Виктора Януковича ее "внеблоковость" была еще и оформлена законодательно.

Что не помешало Путину напасть на Крым и Донбасс. Не потому, что Украина хотела вступить в НАТО. А потому, что нужно было "защитить" русскоязычных.

Нейтралитет Финляндии или Австрии - это результат войны. В случае с Австрией - компромисс с союзниками по антигитлеровской коалиции. В случае с Финляндией - компромисс с самими финнами, который позволил Советскому Союзу не отвлекаться на войну на территории этой страны в момент решающих битв с Рейхом.

Финский нейтралитет оплачен кровью двух войн - "зимней войны" и "войны-продолжения". Но самое важное - к 1945 году в Москве перестали воспринимать Финляндию как часть своей империи. А Украина в фантазиях Путина и большинства его соотечественников все еще остается этой частью.

Эта болезнь лечится только временем. Когда все мы начнём воспринимать россиян как иностранцев, а их культуру и язык как достояние чужой страны, когда сами россияне будут приезжать в Киев или Харьков как сейчас приезжают в Хельсинки или Варшаву, не будет иметь никакого значения, является Украина нейтральной страной или членом НАТО. Балтийские страны - члены НАТО, но российские войска напали на Украину, а не на Эстонию. Потому что Эстония или Латвия для Кремля - уже заграница. А Украина - еще нет.

Путину не нужен никакой Крым или Донбасс. Для него оккупированные территории - обуза. Но одновременно - ключ к завоеванию всей остальной Украины. Это может быть военное завоевание - с помощью танков и бомб. А может быть и политическое, при котором к власти в Киеве будет приведено правительство, способное демонтировать украинскую государственность как таковую. В Кремле об этом думают с 1991 года.

Когда Путин предлагал белорусскому правителю Лукашенко "присоединяться к России областями", имея ввиду, что регионы Беларуси ничем не отличаются от российских, он не шутил. Путин действительно так думает. И среднестатистический россиянин - невежественный шовинист - тоже так думает. Но если к России может присоединиться Могилевская или Витебская область, то почему не может Донецкая, Харьковская или Черниговская? В чем разница?

Все разговоры о "компромиссе" с Путиным - часть плана по политической ликвидации украинской государственности. Их могут выдвигать либо откровенные агенты России в украинском политическом или экспертном истеблишменте, либо "мечтатели", которые просто не понимают подлинных целей Кремля.

Если такие агенты и "мечтатели" существуют на Западе - причем в огромном количестве - то почему их не должно быть в нашей стране?

Агентов нужно выявлять и обезвреживать. А "мечтателей" - игнорировать. Никакого другого рецепта по сохранению здравомыслия и государственности я предложить не могу.

Виталий Портников, espreso.tv