Содержание вредных веществ в Минске превышает норму в 2,5 раза 10.01.2017, 13:23

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Доля загрязнений от столичных предприятий достигает 80%.

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе Минска в настоящее время превышает предельно-допустимые концентрации в 2—2,5 раза. Этим и обусловлен устойчивый запах гари, на который жалуются многие минчане, сообщила БелаПАН начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Гидромета Богдана Козерук.

«У нас сложились очень неблагоприятные метеоусловия: после сильного северного ветра, который обеспечил хорошее качество воздуха на праздники, в прошедшие сутки установился штиль и наблюдаются приземные инверсии. Это приводит к тому, что с окраин столицы поступает загрязненный воздух», — сказала Козерук.

По ее словам, жители Минского района в связи с холодной погодой интенсивно отапливают свои дома. Печной дым, в связи с тем, что за городом более низкие температуры, «втягивается в Минск». «И первым это почувствовал микрорайон Уручье», — добавила специалист.

Свою лепту в загрязнение вносят и промышленные предприятия Минска. Для исключения еще большего загрязнения Гидромет разослал крупным промышленным и транспортным предприятиям столицы предупреждения. Доля загрязнений от предприятий города достигает 80%, отметила Козерук.

Специалисты рассчитывают, что смог в Минске исчезнет к четвергу, 12 января. «Ожидается смена синоптической обстановки, усиление ветра, и это явление пропадет, воздух очиститься», — прогнозирует начальник отдела.