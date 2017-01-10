ФИФА увеличило число участников финальной части ЧМ до 48 команд 10.01.2017, 13:29

Решение было принято на заседании совета федерации в Цюрихе единогласно.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, сообщается в официальном микроблоге в Twitter (перевод – gazeta.ru).

Решение было принято на заседании совета в Цюрихе во вторник. Новый формат будет действовать начиная с чемпионата мира 2026 года. Члены совета проголосовали за увеличение числа команд-участниц до 48 единогласно.