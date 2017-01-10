Лев Марголин: Урежут зарплаты даже милиции 10.01.2017, 13:33

карикатура: Андрей Попов

Резкое сокращение госкредитования скажется на зарплатах белорусов.

В 2017 году в Беларуси резко сократится директивное кредитование.

Теперешняя сумма господдержки на 32,1% меньше, чем в прошлом году, и составит всего 1,9 миллиарда рублей директивных кредитов. Такое решение Совмина для charter97.org прокомментировал экономист Лев Марголин.

— Это шаг в нужном направлении, но, к сожалению, слишком робкий шаг, как и все, что у нас делается. Потому что директивное кредитование нужно просто отменять, а не сокращать. Ведь даже если его сокращать каждый год на 30%, то это затянется еще на пять лет, а наша экономика этого директивного кредитования так долго не выдержит. Кредитование — это чисто экономический процесс, который должен идти с двух сторон — кредитора и заемщика. Государство сюда вмешиваться вообще не должно.

— Что может последовать за таким сокращением?

— Дело в том, что это вынужденный шаг. Средства у государства сокращаются и приходится чем-то жертвовать, в частности, теми средствами, которые шли на директивное кредитование. Если и дальше так пойдет, то придется, может быть, сокращать зарплаты силовикам или еще что-то. Когда нет денег, приходится о чем-то думать. Могут урезать зарплаты в госсекторе.

Самое главное здесь то, что ничего не говорится о структурных реформах, которые не просто назрели — они уже перезрели десять раз. Об этом по прежнему тишина.

— На каких отраслях экономики может отразится сокращение кредитования?

— На многих. Это и сельское хозяйство, и крупные государственные предприятия, такие как МАЗ, Гомсельмаш, тракторные предприятия.

— Если идет сокращение кредитования, то, возможно, нужно создать соответствующие условия для частного бизнеса?

— Абсолютно одно с другим не связано. Просто директору предприятия говорят: ты рассчитывал на кредит, допустим, в двадцать миллионов, а получишь только пятнадцать — крутись, как хочешь! Вот и все. И тогда такие предприятия ожидают дальнейшая рецессия, дальнейшая стагнация, дальнейшее сокращение производства и рабочих мест.

В том-то и дело, что такие меры имели бы смысл, если бы проводились в рамках комплексной программы структурного реформирования. Тогда было бы понятно. Часть государственных неэффективных предприятий закрылась бы, за счет чего можно было бы сэкономить часть денег. К сожалению, об этом нигде не говорится. Скорее всего, сокращение директивного кредитования будет проведено по принципу «урезать каждому».

Напомним, резкое сокращение господдержки началось еще в 2016 году. По данным Министерства финансов, в январе—сентябре 2015 года объем господдержки, оказанной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составлял 1,07 млрд деноминированных рублей. Таким образом, по сравнению с январем—сентябрем прошлого года объем господдержки экономики сократился более чем в 3,5 раза.