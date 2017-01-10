Как отразятся на кошельках белорусов новые законы 10.01.2017, 13:38

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Какие сюрпризы подготовили власти нам на этот раз?

Акцизы: даешь больше, даешь выше

С 1 января уже традиционно повышаются акцизы на алкоголь, табак, топливо. Нынешний год исключением не стал. Более того — список подакцизных товаров расширился. В него теперь попали, в частности, электронные сигареты — и само устройство, и жидкость для него, пишет kp.by.

Увеличиваются акцизы на все виды сигарет и табака. Пачка сигарет, независимо от марки, подорожает в среднем на 20%.

Вырастет в цене и практически все спиртное: вино, сидр, медовуха, пиво, крепкий алкоголь, шампанское. Прежней, правда, осталась ставка акциза на вина из отечественного сырья (зато для импортных вин она выросла в два раза).

Ну и наконец, привет автомобилистам и перевозчикам: выросли акцизы на автомобильный бензин 5 класса и дизельное топливо. Это в перспективе - прибавка к ценнику на бензоколонке в 1-2 рубля.

Коллектор, держи себя в руках

С первого дня Нового года вступил в силу закон, который регулирует деятельность коллекторов. Нет, совсем их деятельность — как уже ходили слухи в интернете — никто запрещать не собирается. Но она будет ограничена определенными рамками.

Первое — все компании, которые занимаются такого рода деятельностью, должны быть зарегистрированы в особом реестре, его ведет Федеральная служба судебных приставов. Самовольное приставание к гражданам — пусть и задолжавшим — отныне карается штрафом: от 50 тыс. до 500 тыс. для физических лиц и от 200 тыс. до 2 млн для компаний.

Остальные главные новшества таковы.

- Банк теперь обязан предупреждать вас заказным письмом с уведомлением о вручении, что долг передан «финансовым вышибалам».

- Сам коллектор, прежде чем что-то требовать, должен представиться и сообщить, кто именно передал ему ваш долг в работу.

- «Вышибалы» не имеют права рассказывать о ваших долгах кому бы то ни было, включая родственников и начальников. А тем более брать в осаду чьи-то квартиры и офисы.

- Любого рода психологическое давление и шантаж на самих должников также запрещены.

- Вне закона теперь и звонки должникам ночью (с 22 до 8 часов, в выходные и праздники — с 20 до 9 часов).

- Ну и наконец можно отказаться от общения с коллектором вовсе. Для этого надо послать кредитору (тому банку, который послал «вышибалу») письменное уведомление о таком своем решении.

Квартиру будет оформить проще, дачу – сложнее

Начал действовать и новый закон о государственной регистрации недвижимости. Теперь у нас будет только один госреестр, где собраны все сведения о любых квартирах, домах и участках, которые только есть на территории России (раньше реестров было два — госкадастр и единый госреестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

Для тех, кто не понимает, какое это имеет отношение к кошельку простого гражданина: запись в этом самом реестре — главное подтверждение прав на имущество в виде квартиры или дачи и землю.

Напомним: бумажное свидетельство о регистрации права собственности с июля 2016 года у нас не выдают. А удостоверяет ваше право собственности на какую бы то ни было недвижимость теперь, с 1 января, выписка из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

У новой системы есть ряд плюсов. Сроки регистрации всех сделок с жильем сократятся и сами сделки упростятся. А кроме того, у жилья появится «история». Любые внесенные в реестр изменения — в том числе о всех сделках и бывших владельцах - будут сохраняться. И их можно будет получить в виде выписки. Что важно для защиты от мошенников.

Минусы тоже есть. Усложнится оформление по «дачной амнистии». В тех случаях, когда до Нового года для регистрации права собственности было достаточно декларации на построенный дом (все данные владелец там указывал сам — что, в частности, давало возможность занизить площадь строения и таким образом «сэкономить» на налогах), теперь понадобится техплан или акт обследования. То есть придется оплачивать работу кадастровых инженеров.

Банкротом не место на стройке

С 1 января начали действовать и очередные новшества, призванные защитить покупателей квартир в новостройках. Это уже 13 версия закона о долевом строительстве, но определенно не последняя. С начала кризиса власти всерьез взялись за защиту дольщиков — благо риск банкротств застройщиков вполне реален. Чему пример — проблемы у такого строительного «монстра» как СУ-155.

Нынешние поправки ужесточают требования к застройщикам. В частности, к размеру их собственного капитала. Он должен соответствовать тем объемам строительства, на которые компания намерена собирать деньги граждан (грубо говоря, строительство не должно вестись только на деньги дольщиков). Также, разрешение на стройку не будет выдаваться, если в отношении компании уже запущена процедура банкротства (это до сих пор не было прописано в законе) или кто-то из руководителей ранее привлекался к уголовной ответственности. Ну и наконец, от застройщиков теперь требуется еще большая открытость и прозрачность.

- Теперь официальный сайт строительной компании – это не столько PR-инструмент, сколько обязательное требование, - говорит адвокат Олег Сухов. - На своем портале застройщик должен размещать всю техническую документацию по каждой стройке: проект, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, документы на землю, аудиторские и бухгалтерские отчеты, сведения о владельцах и т.д.

Предполагалось, что с 1 января начнет работать и специальный компенсационный фонд, который будет формироваться из обязательных отчислений застройщиков. Эти средства должны идти на компенсации дольщикам и достройку домов в случае проблем у строительных компаний. Перед Новым годом, однако, стало известно, что это нововведение пока откладывается — детали работы фонда дорабатываются.

- Мы договорились с депутатами Государственной думы, что сразу после Нового года они рассмотрят законопроект о внесении необходимых изменений, - заявил журналистам в конце декабря глава Минстроя Михаил Мень. - По моим прогнозам, до конца января — середины февраля эти изменения будут приняты и фонд уже заработает. Это тот случай, когда лучше семь раз отмерять — один раз отрезать.

Что еще изменится

- Обычной индексации материнского капитала в этом году не будет. Он останется на прежнем уровне — 453 тысячи рублей.

- А вот индексацию страховых пенсий с 1 февраля (а социальных — с 1 апреля) обещают провести не в «урезанном» виде, как год назад, а по фактической инфляции (правда, инфляция за год значительно уменьшилась). Плюс в январе пенсионеры, постоянно проживающие на территории России, получат выплату в 5 тысяч рублей — компенсацию за «недоиндексацию» в прошлом году.