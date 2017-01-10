закрыть
10 января 2017, вторник, 13:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорус погиб в Подмосковье во время игры в русскую рулетку

  • 10.01.2017, 13:47

Трагедия произошла вечером 9 января.

36-летний гражданин Беларуси приехал в гости к знакомому. Во время распития алкогольных напитков он достал сигнальный револьвер, переделанный под боевые патроны, и выстрелил несколько раз в потолок, передает БелТА со ссылкой на один из российских телеканалов.

Затем он предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил себе в висок. Оружие правоохранители изъяли с места происшествия. Сейчас по факту смерти проводится проверка.


Мнение

Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн
Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле