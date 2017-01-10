Белорус погиб в Подмосковье во время игры в русскую рулетку 10.01.2017, 13:47

Трагедия произошла вечером 9 января.

36-летний гражданин Беларуси приехал в гости к знакомому. Во время распития алкогольных напитков он достал сигнальный револьвер, переделанный под боевые патроны, и выстрелил несколько раз в потолок, передает БелТА со ссылкой на один из российских телеканалов.

Затем он предложил сыграть в русскую рулетку, раскрутил барабан и выстрелил себе в висок. Оружие правоохранители изъяли с места происшествия. Сейчас по факту смерти проводится проверка.