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В среду ожидается до -20°С

  • 10.01.2017, 13:52
  • 13,027
Фото: Белта

Прогнозируются слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Небольшой снег ожидается по востоку Беларуси 11 января, сообщает БелТА. Будет облачно с прояснениями. По востоку в некоторых районах пройдет небольшой снег. Местами прогнозируются слабые туман и изморозь, на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем южный 4-9 м/с, по северо-западу возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов мороза, при прояснениях будет от минус 16 до минус 20, по юго-востоку - 5-8 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется 3-9 градусов мороза.


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