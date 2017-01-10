Ноль без нефти 13 10.01.2017, 14:04

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Cокращение поставок российской нефти – серьезнейший удар по режиму Лукашенко.

За первый квартал 2017 года россияне планируют поставить в Беларусь только 4 млн тонн нефти. Если так пойдет дальше, в этом году на белорусские НПЗ придет только 16 млн тонн "черного золота". Это мало даже по сравнению с 18 млн тонн нефти, которые мы приобрели у России в 2016 году. И это при том, что Беларусь рассчитывала на 24 млн тонн нефти, а в этом году до момента подписания нового договора действует прошлогоднее соглашение.

Директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в интервью "Еврорадио" вспоминает, как в 2010 году, когда перед белорусскими президентскими "выборами" отношения с Россией обострились, Россия разрешила Беларуси приобрести только 14 млн тонн нефти. "Когда у нас [с Россией] напряженные отношения, нефть ― это как рычаг с российской стороны", ― утверждает эксперт.

Сколько стоит нефть и почему России ее жалко?

Белорусские НПЗ закупают российскую нефть за доллары. Цена тонны нефти вычисляется по формуле, которая не публикуется. В 2016 году она составляла около $180. В частности, в феврале "Белнефтехим" утверждал, что российская нефть стоит $182,63 за тонну.

Россия продает нефть в Беларусь, не облагая ее экспортной пошлиной. Размер пошлины ежемесячно рассчитывает российский Минфин. С 1 января 2017 года она составляет $ 79,1 за тонну.

Российские чиновники нередко говорят, что бюджет РФ несет убытки от поставок нефти в Беларусь. Мол, если бы поставки происходили в другую страну, в бюджет была бы перечислена пошлина. Соответственно, сокращение поставок нефти в Беларусь выглядит в России как экономия.

Сколько Беларусь потеряет за "нефтяную войну"?

По подсчетам экономиста Леонида Заико, каждый миллион тонн нефти, недопоставленный из России, стоил Беларуси $ 400 млн.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб оценивает потери белорусской экономики чуть более скромно:

"Я не готов утверждать, что речь идет о миллиарде. Но что это сотни миллионов ― с такой оценкой я бы согласился, ― по мнению эксперта, сокращение поставок ― это серьезный удар по белорусской экономике. ― Это больно бьет по экспорту наших продуктов нефтепереработки, по поступлению налогов, по поступлению валютной выручки в страну".

Что такое 16 млн тонн нефти для Беларуси и какой минимальный порог поставок?

В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода ― в Новополоцке и в Мозыре. Для полной загрузки им нужно 30 млн тонн "черного золота". Чем больше нефти они перерабатывают, тем больше прибыли получают и тем больше налогов платят в бюджет.

Для минимальной загрузки белорусским НПЗ нужно 7 млн тонн нефти, утверждает Леонид Заико. Таким образом, пока что мы далеко от порога, за которым начинаются критические проблемы. Правда, экономист считает, что из-за снижения объема российских поставок нефти власти могут внести изменения в формулу цены на бензин, чтобы компенсировать потери. "Если нефти будет меньше, директор "Нафтана" и шесть человек высшего руководства не получат свои премии, ― что до бюджета, то экономист замечает, что заводы переводят налоги на потребителей через формулу цены на бензин. ― В итоговой цене бензина налоги составляют примерно 50%".

Александр Чубрик обращает внимание на то, что сокращение российских поставок нефти бьет по белорусскому экспорту: "16 млн тонн ― это, фактически, наш годовой объем экспорта нефтепродуктов. В лучшие годы. Около 7 млн тонн мы потребляем, и около 16 млн тонн продаем на экспорт. Это если мы получим от России 23 млн тонн. А если получим 16 млн тонн, Беларусь столкнется с глубоким падением ВВП".

Что будет, если Россия продолжит сокращать поставки нефти?

"Нефтепродукты давали Беларуси до 40% валютной выручки, ― добавляет Леонид Заико. ― Нефтяной рынок ― это белорусское проклятие, так как Беларусь перестала работать: делать хорошие машины и отличные трактора... Я хотел бы, чтобы поставки нефти в Беларусь были снижены до 10 млн тонн. Нам хватит 7 млн тонн. А остальное нужно зарабатывать мозгами. Кстати, 2017 год ― год науки".