На Августовском канале пройдет международный рок-фестиваль 10.01.2017, 14:14

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Фото: grodnonews.by

Фестиваль под названием «Рок-август» планируют организовать в последний месяц лета.

Крупный международный рок-фестиваль с участием звезд мирового уровня проведут летом 2017 года на Августовском канале, сообщил корреспонденту БелТА начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Фестиваль планируется организовать в последний месяц лета под названием «Рок-август». Он пройдет в развитие движения «Рок за Спорт», начало которому в Беларуси положил концерт в Минске в декабре с участием U.D.O. Dirkschneider и CherMen.

На площадку на берегу популярного туристического объекта в Гродненском районе смогут приехать рок-группы из разных стран, зарегистрироваться для участия можно будет на специальном сайте.

Позже станет известно, какие именно рок-звезды выступят на данном музыкальном форуме.

«Это будет первое музыкальное мероприятие в безвизовой зоне на канале такого масштаба. Организаторы уверены, что международный концерт в безвизовой зоне вызовет интерес у гостей и музыкантов из разных стран. Смогут продемонстрировать себя перед широкой международной публикой и белорусские рок-группы. Фестиваль на берегу живописного канала сможет принять около 15 тыс. зрителей», — пояснил собеседник и добавил, что фестиваль не планируется как коммерческий, билет будет стоить символически для подобного мероприятия.

Регистрацию для участников намерены открыть уже в феврале. Одновременно собираются запустить и продажу билетов. Гости также заранее смогут бронировать места для размещения — гостиницы, агроусадьбы либо кемпинги вблизи амфитеатра.