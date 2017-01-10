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Лукашенко как черная метка

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  • 10.01.2017, 14:17
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Фото: Reuters

Большинство политиков, с которыми встречается диктатор — или уходят в отставку, или уходят из жизни.

Парламент Венесуэлы объявил 10 января об отставке главы государства Николаса Мадуро. В соцсетях напомнили, что всех современных диктаторов, с которыми дружил Александр Лукашенко, ждала незавидная участь.

Соответствующий фотоколлаж опубликовал в Twitter аккаунт "РБ головного мозга".

В частности в "черный список" попали ныне покойные лидеры Ливии Муаммар Каддафи, Венесуэлы – Уго Чавес, и Кубы – Фидель Кастро.

И этот список далеко не полный.


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