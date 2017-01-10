Россия может принять меры в связи с частичной отменой виз Беларусью 2 10.01.2017, 14:16

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Фото: transler.ru

Меры могут быть приняты, чтобы «вызывающие опасение» иностранцы не проникли в РФ.

Россия может принять меры после частичной отмены Беларусью визового режима для граждан 80 государств, чтобы граждане стран, «вызывающих опасение» не могли проникнуть в РФ, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет РИА Новости.

Александр Лукашенко ранее подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск» для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь ЕС, а также на Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

«Когда люди прибывают в Беларусь на авиарейсах, там все равно так или иначе нужно проходить паспортный контроль, и есть отдельный паспортный контроль для граждан России и граждан Беларуси. Возможно, будут предприняты какие-то меры, чтобы в дальнейшем какие-то сомнительные люди либо страны, вызывающие опасения, в дальнейшем граждане этих стран не могли свободно проникнуть в Россию. Это вопрос договоренностей между Россией и Беларусью, пока сложно сказать», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

Говоря об эффекте мер, предпринятых Лукашенко, Ломидзе отметила, что ожидает «безусловного выигрыша» для въездного туризма Беларуси.

«Любая либерализация, а тем более отмена виз — это гарантированный рост спроса со стороны как минимум основных рынков, которые туда приезжают», — сказала исполнительный директор АТОР.

«Очень жаль, что мы не можем последовать их примеру», — добавила она. В настоящее время безвизовый режим действует в РФ в отношении большинства стран СНГ и Латинской Америки, а также Сербии, Монголии, Таиланда и еще ряда стран.