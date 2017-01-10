Жители Гомельщины начали борьбу с декретом о «тунеядстве» 18 10.01.2017, 14:22

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Граждане, которых налоговики отнесли к категории «тунеядцев», начали оспаривать основания для денежного сбора.

Безработные Гомельщины обжалуют Декрет №3 «О социальном иждивенчестве». Граждане, которых налоговики отнесли к категории «тунеядцев», начали оспаривать основания для денежного сбора, передает «Радыё Рацыя».

Житель Калинковичей Денис Рабенок из-за своей активной политической деятельности не может найти работу в родном городе несколько лет.

— Я был на личном приеме у начальника Калинковичской налоговой инспекции. Ответа на вопрос, какие такие расходы понесло на меня государство в 2015 году, что я должен ему заплатить 360 рублей как «тунеядец», я так и не получил.

Правовой инспектор профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Леонид Судаленко уже помог составить протестные заявления в налоговую 20 жителям Гомельской области.

— Когда у меня спрашивают, каким образом избежать налога, я отвечаю, что есть два пути. Заплатить, забыть это как страшный сон и трудоустроиться или пойти ремесленником, или еще кем-то работать. Второй путь — пойти и отсидеть 15 суток, а потом доказывать, что государство заставило тебя работать и применило к тебе запрещенный международными соглашениями принудительный труд. Других путей нет. Лукашенко недавно сказал, что отменять декрет он не будет. То есть, этот декрет будет действовать.

Декрет №3 «О социальном иждивенчество» был подписан Лукашенко в начале апреля 2015 года. Правозащитники констатируют, что с началом действия декрета №3 в Беларуси фактически вводится противоречащая Конституции практика принудительного труда.