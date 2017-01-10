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ЦСКА отправился на первый сбор под руководством Виктора Гончаренко

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  • 10.01.2017, 14:29
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Виктор Гончаренко
Фото: sport-express.ru

Сегодня вечером армейцы проведут первое занятие под началом белорусского специалиста.

Московский ЦСКА отправился на первый зимний сбор под руководством белоруса Виктора Гончаренко. Большинство российских игроков, включая группу молодых футболистов из резервной команды, и примкнувший к ним Бибрас Натхо вылетели в Аликанте утром 10 января из аэропорта Шереметьево, сообщает «Прессбол».

Основная часть легионеров присоединится к одноклубникам непосредственно в Кампоаморе. Этот этап подготовки чемпионов России продлится до 22 января. На сборе запланировано два спарринга. Вечером 10 января армейцы проведут первое занятие под началом Гончаренко.


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