Россия будет делать шпроты из тюльки 20 10.01.2017, 14:29

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Россия полностью заместила импортные шпроты продукцией отечественных производителей.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на замруководителя Росрыболовства Петра Савчука.

«За период действия ограничений на поставку импортных шпрот освободившуюся нишу заняли отечественные производители», — заявил Савчук.

Он также добавил, что при снятии ограничений прибалтийским поставщикам «придется побороться за место на полке». Савчук подчеркнул, что российские производители выпускают продукцию высокого качества, а собственное сырье позволяет предлагать доступную цену.

Шпрoты — вид рыбных консервов. Первоначально изготавливались из балтийского шпрота (подвид европейского шпрота), затем под этим названием стали производить также каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу.