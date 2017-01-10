Активист БХД: Ради независимости будем защищать наше информационное пространство 1 10.01.2017, 14:38

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Фото: svaboda.org

Павла Прокоповича оштрафовали на 1150 рублей за участие в акции в поддержку «Белсата».

Судья суда Ленинского района Минска Светлана Мятленок присудила координатору БХД по Минской области Павлу Прокоповичу выплатить штраф в размере 50 базовых величин (1150 рублей) за его участие в акции «Выключить НТВ, включить Белсат» 20 декабря.

«Смотрю «Белсат» очень часто, через интернет. Очень люблю выпуски новостей, «Объектив», «Горячий комментарий», «Имею право», «Обсуждение эксперта», «Людские дела». После заявлений руководства Польши о намерениях сократить финансирование телеканала, мы, зрители «Белсата», несколько недель жили в новой реальности. Сейчас вздохнули с облегчением. Так хочется верить в Польшу, величие которой в незыблемости идеалов демократических ценностей, солидарности, в стремлении строить сильную Европу, в том числе вместе с Беларусью», - отметил активист в комментарии сайту bchd.info.

«Независимые СМИ, в частности телеканал «Белсат», жизненно необходимы для Беларуси. Нужно делать все, чтобы их влияние в Беларуси увеличивалось. В информационном пространстве Беларуси пророссийские СМИ, к сожалению, доминируют. Кроме «Белсата», который вынужден транслироваться из Польши, мы не имеем ни одного независимого телеканала. Более того, ни одного телеканала братской для белорусов Украины, пусть бы и с частичным региональном замещением, в социальном пакете телеканалов также нет. Почему о войне на территории Украины белорусы вынуждены узнавать из информационных выпусков страны-агрессора? В информационном пространстве Беларуси война уже ведется, и белорусы несут большие потери. Защищенное информационное пространство - важное условие независимости», - добавил Павел Прокопович.