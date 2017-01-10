Как любители «боярышника» обходят запрет на продажу 4 10.01.2017, 14:52

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Продажу настойки боярышника ограничили, но белорусские любители «спирта в лекарствах» нашли выход.

После трагического инцидента в Иркутске 20 декабря на сайте Министерства здравоохранения Беларуси появилось сообщение о введении ограничения на реализацию спиртосодержащих средств в аптеках. Сейчас настойки боярышника, пустырника, валерианы, календулы и муравьиный спирт невозможно купить ночью, передает «Белсат».

Днем же эти лекарственные средства продаются по одному флакону на человека.

«Нас проинформировали под роспись о том, что отпускная норма – она была и раньше: два флакончика на руки мы отпускали – а сейчас, с сегодняшнего дня, отпускаем по одному флакону настойки боярышника (боярышник), валериану, пустырник, календулу и муравьиный спирт», – свидетельствует аптекарь Ольга Болтикова.

Вот только действует ли это ограничение?

Любители «дешевого питья» идут на хитрость. После покупки флакона в одной аптеке, можно спокойно сходить в другую и купить второй. Могут несколько раз отстоять в очереди, чтобы приобрести необходимое количество бутылочек. Или прийти чуть позже. И, как говорят аптекари, не продать им в таком случае спиртосодержащие средства не имеют права.

Те, кто не имеет личных предпочтений среди «брендов», берут по одному флакону различных лечебных средств — валерианы, пустырника, боярышника… — и делают себе так называемые коктейли.

Между тем, Беларусь — одна из лидеров по употреблению алкоголя среди населения.

Отечественных любителей «боярышника» не пугает вред от употребления спирта

«Эта вот ерунда – она борисовская. А вот что отравились там в Иркутске 52 человека — там какая-то левая, передавали по телевизору. А минская – нормальная», — говорит женщина.