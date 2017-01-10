Белоруса не пустили в Литву из-за советской символики 22 10.01.2017, 15:07

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Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве правовыми актами.

В понедельник, 9 января, литовские пограничники не впустили в Литву 21-летнего гражданина Беларуси, сообщает delfi.lt cо ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Белорус хотел въехать в понедельник через КПП Райгардас, в Друскининском районе, на автомобиле Peugeot 405.

Литовские должностные лица не впустили его, поскольку на автомобиле была советская символика - на заднем стекле была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

Иностранец имел право попасть в Литву, но либо пешком, либо на автомобиле, предварительно сняв наклейку.

Поскольку водитель отказался снимать советскую символику, ему отказали во въезде, и он вернулся в Беларусь.