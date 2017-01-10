Ольга Николайчик: Не хочу кормить эту власть 2 10.01.2017, 15:14

Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Активистка намерена отстаивать свои права в международных демократических структурах.

На днях Ольга Николайчик получила постановление от судебных исполнителей Первомайского района Минска, которые наложили запрет на право отчуждения частного дома, где живет женщина. Основанием для наложения ареста на дом Николайчик судебные исполнители посчитали невыплаченные штрафы за участие активистки во многих мирных акциях протеста — всего на 5250 рублей. В течение года Ольга Николайчик участвовала в пикетах ради поддержания заключенного блогера Эдуарда Пальчиса, активистки Нины Багинской и других.

— Меня по сути лишили права распоряжаться своей собственностью — землей и частью частного дома в центре Минска. То есть, теперь я не могу свой дом ни продать, ни подарить кому-то. А я его до сих реально хотела продать, чтобы купить собственность в Киеве, где у меня много работы. Однако пока не оплачены штрафы, наложен запрет на право отчуждения дома, — рассказала активистка «Радыё Рацыя».

— Сколько всего вам дали штрафов в последнее время?

— 230 миллионов неденоминированных рублей (около 11.500 долларов), на новые деньги — это 23 тысячи. Где-то 18 тысяч уже заплатила, разными путями нашла эту сумму. Но у меня остаются неоплаченные более 5000 рублей. И сложность ситуации в том, что я больше не хочу кормить эту власть. Всеобщая декларация прав человека и Конституция Беларуси гарантируют мне право на мирные собрания. Когда читаешь Декларацию прав человека, которую создала ООН, то слезы льются от того, какое уважение к человеку. А у нас человек, как будто, никто. Хотя мы — дети Бога, а не рабы.

Поэтому маловероятно, но я хочу попробовать добиться, чтобы в различных международных структурах обратили внимание на то, как сегодня обходятся в стране с демократическими активистами. Представляете, у людей за их взгляды отбирают жилье! В Европе частная собственность — это большая ценность. А у нас за каждый мирный пикет дают огромные штрафы, а после накладывают арест на имущество. Такое отношение к своим гражданам — просто неприемлемо.

— На аукцион ваше жилище не выставляется?

— Пока нет, но ничего нельзя исключать. Насколько мне известно, сначала будет описываться имущество внутри дома и сначала будет продаваться оно, чтобы компенсировать сумму задолженности.

— А может стоило бы обратиться к общественности, чтобы люди солидарно собрали деньги для оплаты ваших штрафов?

— Можно, конечно, и так поступить, но я хочу, чтобы проблему услышали в международных организациях. Можно платить даже за то, что ты дышишь воздухом, но до какой степени это будет продолжаться? За что человек должен платить, если он ничего не нарушал? Я хочу, чтобы меня услышали.