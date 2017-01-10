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Изменились правила льготного поступления в вузы

  • 10.01.2017, 15:20

В первую очередь это затронет выпускников профильных педклассов.

Выпускникам педклассов для поступления на льготных условиях нужно иметь не ниже 8 баллов по профильным предметам, сообщил журналистам первый заместитель министра образования Вадим Богуш, передает БелТА.

Вадим Богуш отметил, что изменения в правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования содержат очень значимое для образовательной сферы нововведение, которое связано с особыми условиями зачисления выпускников педагогических классов.

"Для выпускников профильных педагогических классов предусматривается льгота при их поступлении на педагогические специальности. Понятное дело, что есть определенные требования. Выпускники педклассов осваивают соответствующую программу в профильном педагогическом классе, при этом они должны иметь высокую успеваемость: оценки по профильным предметам не ниже 8 и не ниже 7 - по всем остальным предметам", - сказал первый заместитель министра. Для поступления на педспециальности выпускники должны иметь рекомендацию совета учреждения образования.

При зачислении эта категория абитуриентов будет проходить профессиональное собеседование.


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