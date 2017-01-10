Немецкие спецслужбы требуют полномочий для ответных кибератак 10.01.2017, 15:30

В Германии не исключают, что во время выборов в Бундестаг 2017 года возможны «попытки влияния извне».

Глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил, что немецкой контрразведке необходимо предоставить возможность отвечать на хакерские атаки. Как передает DW, об этом он сказал в интервью информагентству dpa.

«По нашему мнению, нам необходимо не только прибегать к чисто оборонительным действиям. Вместо этого мы должны быть в состоянии атаковать врага, чтобы он прекратил атаковать нас», - заявил Маасен.

Глава контрразведки также не исключил, что во время проведения выборов в Бундестаг в сентябре этого года возможны «попытки влияния извне».

По его словам, имеющиеся на сегодняшний день полномочия не позволяют немецким спецслужбам, например, стереть данные, полученные хакером, и перенесенные им на один из внешних серверов.

«Поэтому возрастает опасность того, что ущерб может значительно увеличиться, ведь, кроме самого преступника, доступ к этим данным получат еще и третьи лица», - пояснил Маасен.

В связи с этим он настаивает на предоставлении спецслужбам правовой возможности стереть эти данные для предупреждения будущей угрозы.

Кроме того, он признает необходимым создание правового механизма, который позволил бы «обезвредить инфраструктуру, с которой совершают нападение, откуда поступают серьезные угрозы для кибербезопасности».