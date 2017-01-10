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Видеохит: детеныш носорога впервые увидел снег

  • 10.01.2017, 15:35

Смотрители зоопарка в Айове подбросили свежевыпавшего снега в вольер с носорогами.

В зоопарке американского штата Айова очаровательный маленький носорог впервые в жизни увидел снег. И крохе это очень понравилось, сообщает segodnya.ua.

Смотрители зоопарка Бланк-Парк в Де-Мойне подбросили свежевыпавшего снега в вольер детеныша носорога. Малышка-носорог, у которой пока нет имени, подарку явно обрадовалась. Сперва она просто наступила на белый порошкообразный снег и понюхала его. Чуть позже, почувствовав себя комфортно, крошка от осторожного исследования перешла к абсолютному веселью.

Детеныш принадлежит к восточным черным носорогам, виду, который, по данным Всемирного фонда дикой природы, значится как находящийся в критической опасности. Это означает, что менее 1000 особей проживают в зоопарках и в природе.

Безымянная очаровашка появилась на свет 11 октября с весом 36 кг. Она стала одним из 7 восточных черных носорогов, родившихся в зоопарках в 2016 году.


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