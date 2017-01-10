Эксперты: Визы надо было отменить лет 15 назад 2 10.01.2017, 15:45

Экономический эффект от запоздалого решения будет нулевым.

9 января Лукашенко подписал указ №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», согласно которому для граждан 80 государств (в т.ч. для граждан 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, США, Японии и др стран) при въезде в Беларусь через Национальный аэропорт на срок не более 5 суток больше не нужна виза.

По мнению экспертов, это правильный, но очень запоздалый шаг.

«Безусловно, это правильный указ. Любое действие, направленное на снятие международных барьеров я оцениваю положительно. Другое дело, что это должно было быть сделано еще лет 15 назад. Сегодня же это решение выглядит запоздалым. Но в любом случае это шаг в правильном направлении», - рассказал «Белорусскому партизану» экономист Лев Марголин.

У председателя Ассоциации европейского бизнеса Марины Боровко этот указ также вызвал смешанные чувства.

«С одной стороны, мы долгие годы сражались за отмену визового режима и должны бы быть счастливы, что это наконец свершилось. Потому что визы были серьезной проблемой не только для людей, которые только хотели инвестировать в Беларусь, но и для тех, кто уже вложил сюда деньги, начал строить туристические и инфраструктурные объекты, но оказался чем-то недоволен, и из-за бюрократических и визовых сложностей не мог эти вопросы урегулировать и уже готов был уйти из Беларуси. С другой стороны, есть такое нехорошее ощущение, что есть какой-то подвох в этом плане. Что только на отмене виз изменения в плане привлечения туристов и инвестиций и закончится», - рассказывает Боровко.

Сам же указ, при этом, не лишен изъянов и странностей.

«Как показывает практика, затащить в Беларусь человека более, чем на 5 дней очень сложно. Поэтому, срок этого безвизового режима – оптимальный. Но есть другие изъяны. Первый – то, что без визы можно попасть в Беларусь только, через Национальный аэропорт. Поездом или автомобилем – нужна виза. Это очень странно, т.к. сложно представить себе, что литовцы, которые у нас занимают, кстати, третье место по объему инвестиций, будут лететь в Минск из Вильнюса на самолете. Вторая странность – то, что безвизовый режим не распространяется на тех иностранцев, которые прилетели в Минск, а затем собираются лететь в Москву или Петербург. Только на тех, кто после Минска собирается лететь за пределы Таможенного союза. Поэтому шансы на то, что иностранцы на несколько дней по дороге в Москву, например, заглянут в Беларусь, резко уменьшаются», - говорит Марголин.

По мнению экспертов, положительный эффект от безвизового режима будет только если власти поторопятся с дальнейшими шагами по развитию туризма.

«Отмена виз – только первый, робкий шаг в направлении оживления внутреннего туризма, который у нас находится, к сожалению, в зачаточном состоянии. Будем надеяться, что за ним последуют и другие шаги по улучшению инфраструктуры, улучшения качества туристических услуг, снижения цен (они у нас далеко не всегда адекватны) и т.д. Но в традиции нашей власти сказать «А», но не сказать «Б», поэтому особого оптимизма я не испытываю», - считает Лев Марголин.

«Безвизовый режим – это хорошо, но что бы это дало значительный положительный эффект необходимы дальнейшие, быстрые и решительные действия со стороны государства и наших субъектов хозяйствования. Готовы ли власти к разработке стратегии с учетом мнений всех заинтересованных сторон? Смогут ли наши субъекты хозяйствования изменить свою систему маркетинга, улучшить качество своих услуг? Все это остается под большим вопросом. А без этого мало что изменится», - уверена Боровко.

Ожидать серьезного увеличения иностранных инвестиций в связи с введением безвизового режима также не стоит, считают эксперты.

«Для инвесторов главное – не то нужны или нет визы, а то какой в стране инвестиционный климат. Пока имеет место ситуация, когда сегодня одни условия хозяйствования, а завтра президент выпускает новый декрет и они полностью меняются, пока у вас в любой момент власти могут отобрать приватизированное предприятие, пока судебная система не защищает собственников, потому что она подконтрольна власти - инвестиции Беларусь не пойдут», - уверен Лев Марголин.