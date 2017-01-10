Россия забраковала «белорусское» масло из Франции 1 10.01.2017, 15:50

Россельхознадзор задержал в Брянской области 40 тонн молочной продукции из Франции и Беларуси.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском пункте принятия уведомлений (ППУ) "Красный Камень" 18,4 тонны масла французского происхождения и более 22 тонн сливок белорусского происхождения, сообщает interfax.by.

Масло следовало в Туркмению, оно сопровождалось сертификатом государственной ветеринарной службы Франции.

Однако, как поясняет ведомство, в соответствии с требованиями российской стороны, транзит молочной продукции европейского происхождения через пункты пропуска Беларуси запрещен. Соответствующий перечень утвержден постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года. Принято решение о возврате продукции отправителю.

Инспекторы запретили также ввоз 22 тонн сливок ОАО "Молочный мир" (Беларусь). Груз, следовавший в Белгородскую область, был обнаружен в пункте принятия уведомлений "Красный Камень" на автодороге М-13 Брянск-Гомель. Он сопровождался сертификатом белорусской государственной ветеринарной службы. Однако специалисты управления установили, что в сертификате нет информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы ввозимой продукции. Продукция также будет возвращена отправителю.