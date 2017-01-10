закрыть
10 января 2017, вторник, 16:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россия забраковала «белорусское» масло из Франции

1
  • 10.01.2017, 15:50

Россельхознадзор задержал в Брянской области 40 тонн молочной продукции из Франции и Беларуси.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям задержали в брянском пункте принятия уведомлений (ППУ) "Красный Камень" 18,4 тонны масла французского происхождения и более 22 тонн сливок белорусского происхождения, сообщает interfax.by.

Масло следовало в Туркмению, оно сопровождалось сертификатом государственной ветеринарной службы Франции.

Однако, как поясняет ведомство, в соответствии с требованиями российской стороны, транзит молочной продукции европейского происхождения через пункты пропуска Беларуси запрещен. Соответствующий перечень утвержден постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года. Принято решение о возврате продукции отправителю.

Инспекторы запретили также ввоз 22 тонн сливок ОАО "Молочный мир" (Беларусь). Груз, следовавший в Белгородскую область, был обнаружен в пункте принятия уведомлений "Красный Камень" на автодороге М-13 Брянск-Гомель. Он сопровождался сертификатом белорусской государственной ветеринарной службы. Однако специалисты управления установили, что в сертификате нет информации о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы ввозимой продукции. Продукция также будет возвращена отправителю.


Мнение

Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн
Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле